भिवानी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट गिरोह का भंडाफोड़, MLM के नाम पर मेगा फ्रॉड, गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

भिवानी: भिवानी पुलिस ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. सदर थाना पुलिस ने इस मामले में तीन मुख्य आरोपियों कृष्णा, कमल किशोर और रामनिवास को गिरफ्तार किया है. तीनों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां उनसे गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे फ्रॉड नेटवर्क की जानकारी जुटाई जाएगी.

दोगुना पैसा का देते थे झांसा: डीएसपी अनूप कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि, "यह कार्रवाई भिवानी निवासी एक महिला की शिकायत पर की गई थी. महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने एक फर्जी वेबसाइट तैयार की थी. इस वेबसाइट के जरिए लोगों को इन्वेस्टमेंट पर पैसे दोगुना करने का झांसा दिया जाता था और लाखों रुपये की ठगी की जाती थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए."

भिवानी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

ऐसे चलता था धोखाधड़ी का पूरा नेटवर्क: पुलिस जांच में सामने आया कि यह एक सुनियोजित नेटवर्क था, जिसमें सभी की अलग-अलग भूमिकाएं थीं. कृष्णा, गिरोह का मास्टरमाइंड था, जो पहले रियल वैल्यू नामक MLM कंपनी में काम कर चुका था. अपने अनुभव का इस्तेमाल कर फर्जी वेबसाइट और पूरा ठगी नेटवर्क तैयार किया. कमल किशोर, प्रमोटर की भूमिका में बड़े-बड़े सेमिनार आयोजित करवाता था, ताकि लोगों को कंपनी असली और भरोसेमंद लगे. रामनिवास, क्षेत्र में लोगों को जोड़ता था, कथित लाभ बताता था और उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करता था. निवेश करने वाले लोगों को वेलकम किट दी जाती थी और नए लोगों को फंसाने के लिए शुरुआत में कुछ रकम वापस भी की जाती थी, जिससे कंपनी असली लगती थी.