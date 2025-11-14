Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

भिवानी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट गिरोह का भंडाफोड़, MLM के नाम पर मेगा फ्रॉड, गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

भिवानी पुलिस ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और MLM धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Bhiwani police busted online fraud network
ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 14, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: भिवानी पुलिस ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. सदर थाना पुलिस ने इस मामले में तीन मुख्य आरोपियों कृष्णा, कमल किशोर और रामनिवास को गिरफ्तार किया है. तीनों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां उनसे गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे फ्रॉड नेटवर्क की जानकारी जुटाई जाएगी.

दोगुना पैसा का देते थे झांसा: डीएसपी अनूप कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि, "यह कार्रवाई भिवानी निवासी एक महिला की शिकायत पर की गई थी. महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने एक फर्जी वेबसाइट तैयार की थी. इस वेबसाइट के जरिए लोगों को इन्वेस्टमेंट पर पैसे दोगुना करने का झांसा दिया जाता था और लाखों रुपये की ठगी की जाती थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए."

भिवानी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

ऐसे चलता था धोखाधड़ी का पूरा नेटवर्क: पुलिस जांच में सामने आया कि यह एक सुनियोजित नेटवर्क था, जिसमें सभी की अलग-अलग भूमिकाएं थीं. कृष्णा, गिरोह का मास्टरमाइंड था, जो पहले रियल वैल्यू नामक MLM कंपनी में काम कर चुका था. अपने अनुभव का इस्तेमाल कर फर्जी वेबसाइट और पूरा ठगी नेटवर्क तैयार किया. कमल किशोर, प्रमोटर की भूमिका में बड़े-बड़े सेमिनार आयोजित करवाता था, ताकि लोगों को कंपनी असली और भरोसेमंद लगे. रामनिवास, क्षेत्र में लोगों को जोड़ता था, कथित लाभ बताता था और उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करता था. निवेश करने वाले लोगों को वेलकम किट दी जाती थी और नए लोगों को फंसाने के लिए शुरुआत में कुछ रकम वापस भी की जाती थी, जिससे कंपनी असली लगती थी.

फर्जी सॉफ्टवेयर से दिखाया जाता था मुनाफा: डीएसपी ने बताया कि, "गिरोह एक फर्जी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता था, जिसमें नकली लेनदेन, नकली कमाई और नकली लेवल दिखते थे. निवेशकों को ऐसा लगता था कि उनका पैसा बढ़ रहा है और कंपनी उन्हें भारी लाभ दे रही है. कंपनी को विश्वसनीय दिखाने के लिए बड़े इवेंट और मीटिंग भी आयोजित की जाती थीं.

रिमांड पर आरोपी: पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल कर लिया है. इस दौरान ठगे गए पैसों की बरामदगी, गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान, फर्जी नेटवर्क की सारी जानकारी जुटाने के लिए गहन पूछताछ की जाएगी.

पुलिस की अपील: डीएसपी अनूप कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर अत्यधिक लाभ का लालच देने वाली स्कीमों से सावधान रहें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. ताकि ऐसे गिरोहों पर जल्द कार्रवाई की जा सके.

ये भी पढ़ें:ऑपरेशन ट्रैकडाउन की बड़ी सफलता, पंचकूला पुलिस ने बरामद की 14 लाख की हेरोइन और अफीम, तीन तस्कर गिरफ्तार

TAGGED:

ONLINE INVESTMENT FRAUD BHIWANI
MLM SCAM BHIWANI
BHIWANI POLICE FRAUD CASE
BHIWANI FRAUD GANG ARRESTED
BHIWANI ONLINE INVESTMENT FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.