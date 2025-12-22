ETV Bharat / state

भिवानी में हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, दो महिला और दो युवक गिरफ्तार

भिवानी में हनीट्रैप मामले में पुलिस ने दो महिला और दो युवक को गिरफ्तार किया है.

Bhiwani honeytrap gang
भिवानी में हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 22, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: भिवानी सीआईए-2 पुलिस ने हनीट्रैप के एक सक्रिय गिरोह का खुलासा करते हुए दो महिलाओं और दो युवकों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह सोशल मीडिया और कॉल के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपये की ठगी कर रहा था. पुलिस के अनुसार ये गिरोह ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे, जिनकी सामाजिक छवि अच्छी होती थी, या फिर जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते थे.

इस तरह रचा जाल: इस बारे में प्रेसवार्ता कर भिवानी के डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि, "गिरोह की सदस्य प्रिया नामक युवती है. उसने 10 अक्टूबर को हिसार निवासी युवक देवेंद्र से व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क किया. बातचीत बढ़ने के बाद 25 अक्टूबर को उसे भिवानी बुलाया गया, जहां सुनियोजित तरीके से उसे फंसाया गया. इसी दौरान गिरोह के अन्य सदस्य पहले से योजना के तहत मौके पर पहुंच गए."

भिवानी में हनीट्रैप (ETV Bharat)

ब्लैकमेल कर की गई ठगी: डीएसपी ने आगे बताया कि, "मौके पर पहुंचने के बाद गिरोह ने युवक की आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बना लिया. इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगे और उससे 10 लाख रुपये की मांग करने लगा. हालांकि 5 लाख में सौदा तय हुआ. गिरोह ने पीड़ित से ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से 99 हजार रुपये लिए और दो चेक भी लिया. इस तरह गिरोह ने युवक से कुल पांच लाख रुपये ठग लिए."

शिकायत के बाद खुला मामला: घटना से आहत पीड़ित देवेंद्र ने 19 दिसंबर को भिवानी सिटी थाना में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत के आधार पर सीआईए-2 पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह इससे पहले भी 4 से 5 लोगों को इसी तरह अपना शिकार बना चुका है.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी: डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि, "इस गिरोह में 2-3 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अनजान कॉल, सोशल मीडिया संपर्क और लालच में आकर किसी के झांसे में न आएं. साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें.

ये भी पढ़ें:नूंह में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

TAGGED:

HONEYTRAP SCAM BHIWANI
BHIWANI POLICE BUST HONEYTRAP GANG
BHIWANI HONEYTRAP ARRESTS
ONLINE BLACKMAIL HONEYTRAP BHIWANI
BHIWANI HONEYTRAP GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.