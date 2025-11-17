ETV Bharat / state

प्रॉपर्टी डीलर से दो करोड़ रुपए की मांगी फिरौती, राजस्थान का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार

भिवानी : हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर जारी ऑपरेशन ट्रैक डाउन अपराधियों पर भारी पड़ने लगा है. इसकी ताजा बानगी भिवानी में दिखी जहां, दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी राजस्थान के चुरू जिले के भोजान गांव का निवासी है और इसका बेटा हत्या के आरोप में जेल में बंद है.

आरोपी का बेटा जेल में है बंद : पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी मुख्यालय महेश कुमार ने बताया कि "CIA-2 पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत आरोपी को काबू किया है. आरोपी लक्ष्मण राजस्थान के चुरू जिले के भोजान गांव का निवासी है, जो भिवानी जिला के बहल कस्बा निवासी रवींद्र से 2 करोड़ रुपये फिरौती मांगने के मामले में शामिल है. आरोपी लक्ष्मण का बेटा पहले से ही राजस्थान जेल में हत्या के आरोप में बंद है."