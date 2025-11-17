ETV Bharat / state

प्रॉपर्टी डीलर से दो करोड़ रुपए की मांगी फिरौती, राजस्थान का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार

2 करोड़ रुपए की फिरौती मामले में भिवानी पुलिस ने राजस्थान निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Operation Track Down
2 करोड़ की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 17, 2025 at 6:13 PM IST

2 Min Read
भिवानी : हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर जारी ऑपरेशन ट्रैक डाउन अपराधियों पर भारी पड़ने लगा है. इसकी ताजा बानगी भिवानी में दिखी जहां, दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी राजस्थान के चुरू जिले के भोजान गांव का निवासी है और इसका बेटा हत्या के आरोप में जेल में बंद है.

आरोपी का बेटा जेल में है बंद : पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी मुख्यालय महेश कुमार ने बताया कि "CIA-2 पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत आरोपी को काबू किया है. आरोपी लक्ष्मण राजस्थान के चुरू जिले के भोजान गांव का निवासी है, जो भिवानी जिला के बहल कस्बा निवासी रवींद्र से 2 करोड़ रुपये फिरौती मांगने के मामले में शामिल है. आरोपी लक्ष्मण का बेटा पहले से ही राजस्थान जेल में हत्या के आरोप में बंद है."

भिवानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी (Etv Bharat)

5 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार : आपको बता दें कि 15 मार्च को बहल निवासी रवीन्द्र के पास विदेशी नंबर से वाट्सएप मैसेज कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी. पीड़ित रवीन्द्र प्रॉपर्टी डीलर होने के साथ-साथ ईंट-भट्ठा भी चलाता है. ये पूरा मामला बहल कस्बे में 200 गज के प्लॉट को लेकर हुआ. उसी को लेकर ये फिरौती मांगी गई. डीएसपी ने बताया कि "इसी मामले में पांच आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और तीन आरोपी अभी फरार हैं."

