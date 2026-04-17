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इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में भिवानी की अन्नू घणघस ने जीता गोल्ड, इलाके में जोरदार स्वागत

मोहाली में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वापस भिवानी लौटने पर अन्नू घणघस का जोरदार स्वागत किया गया.

ANNU GHANGHAS
जूडो में अन्नू घणघस ने जीता गोल्ड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 17, 2026 at 2:00 PM IST

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भिवानी: जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी खिलाड़ी अन्नू घणघस का भिवानी में जोरदार स्वागत किया गया. मोहाली में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप और इंदौर में संपन्न सीनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गांव धनाना की बेटी अन्नू घणघस ने स्वर्ण पदक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

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इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता अन्नू घणघस (Etv Bharat)

भीम स्टेडियम में स्वागत समारोह का आयोजन: उनकी इस उपलब्धि पर भिवानी के भीम स्टेडियम स्थित जूडो हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर जूडो एसोसिएशन हरियाणा के उपाध्यक्ष अजीत बामला, कोच मुकेश, कुसुम, मीना और नवीन सोलंकी सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान अजीत बामला ने अन्नू की सराहना करते हुए कहा कि "वह एक होनहार खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि और सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है."

अन्नू घणघस का भिवानी में स्वागत (Etv Bharat)

पहले भी अन्नू के नाम कई पदकः बता दें कि अन्नू घणघस पहले भी कई प्रतियोगिताओं में कांस्य से लेकर स्वर्ण पदक तक जीत चुकी हैं. वर्ष 2025 और 2026 की सीनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप और खेल महाकुंभ 2025 में भी उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि अन्नू भविष्य में भी इसी तरह देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहेंगी.

ये भी पढ़ें- गोल्डन गर्ल प्रिया घणघस ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, भिवानी में हुआ भव्य स्वागत, झूम उठी बुजुर्ग महिलाएं

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INTER UNIVERSITY JUDO CHAMPIONSHIP
अन्नू घणघस का भिवानी में स्वागत
ANNU GHANGHAS
ANNU GHANGHAS WELCOMED IN BHIWANI

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