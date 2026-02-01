ETV Bharat / state

भिवानी के लोगों की बजट पर प्रतिक्रिया, बोले- "ये संतुलित और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट"

Union Budget 2026: भिवानी के लोगों ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बजट के संतुलित बताया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 1, 2026 at 7:23 PM IST

भिवानी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2026 पेश किया. भिवानी के लोगों ने इस बजट पर खुशी जाहिर की है. मिली जुली प्रतिक्रिया देते हुए शहरवासियों ने बजट को सभी वर्गों के लिए अच्छा बताया. भिवानी के लोगों ने कहा कि ये एक संतुलित और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है.

भिवानी के लोगों की बजट पर प्रतिक्रिया: बजट को लेकर भिवानी निवासी रमेश बंसल ने बताया कि "बजट में किसान, महिला, व्यापारी सभी के लिए प्रावधान किया गया है. बजट में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत बरकरार रखा गया है. वित्त मंत्री ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही है. यात्रियों की सुरक्षा तथा रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है, जो रेलवे को आगे बढ़ाए जाने का कदम है."

'कैंसर मरीजों को लाभ होगा': भिवानी निवासी सचिन सिंगला ने कहा कि "केंद्र सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के दवाओं को सस्ता किया है. 17 किस्म की दवाईयों की कीमत कम की गई है. इससे कैंसर मरीजों को लाभ होगा." उन्होंने बताया कि "तीन आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाने की घोषणा भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा कदम है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता तथा यह भारत से जुड़ी पद्धति है, इससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा."

'महिलाओं को आत्मनिर्भर करने वाला': एकता नाम की युवती ने बताया कि "बजट में हरियाणा के किसानों को एग्रो इंडस्ट्री लगाने के फायदों का प्रावधान किया गया है. यह बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर करने वाला होगा. इसमें महिलाओं को लघु उद्योग शुरू करने के लिए ऋण मिलेगा."

'युवाओं के लिए अच्छा': अमन ने बताया कि "बजट में खेल के क्षेत्र में विभिन्न घोषणाएं की गई है. जिससे खिलाड़ियों व युवाओं को खेल से बेहतर तरीके से जड़ने का मौका मिलेगा. वही खेलो इंडिया मिशन को बढ़ावा देने का माध्यम इस बजट के माध्यम से मिलेगा. इसमें ट्रेनिंग सेंटर तथा खेल संस्कृति को बढ़ाने के लिए घोषणा की गई है. यह युवाओं के लिए बेहतरीन कदम है."

