भिवानी के लोगों की बजट पर प्रतिक्रिया, बोले- "ये संतुलित और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट"

भिवानी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2026 पेश किया. भिवानी के लोगों ने इस बजट पर खुशी जाहिर की है. मिली जुली प्रतिक्रिया देते हुए शहरवासियों ने बजट को सभी वर्गों के लिए अच्छा बताया. भिवानी के लोगों ने कहा कि ये एक संतुलित और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है.

भिवानी के लोगों की बजट पर प्रतिक्रिया: बजट को लेकर भिवानी निवासी रमेश बंसल ने बताया कि "बजट में किसान, महिला, व्यापारी सभी के लिए प्रावधान किया गया है. बजट में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत बरकरार रखा गया है. वित्त मंत्री ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही है. यात्रियों की सुरक्षा तथा रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है, जो रेलवे को आगे बढ़ाए जाने का कदम है."

'कैंसर मरीजों को लाभ होगा': भिवानी निवासी सचिन सिंगला ने कहा कि "केंद्र सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के दवाओं को सस्ता किया है. 17 किस्म की दवाईयों की कीमत कम की गई है. इससे कैंसर मरीजों को लाभ होगा." उन्होंने बताया कि "तीन आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाने की घोषणा भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा कदम है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता तथा यह भारत से जुड़ी पद्धति है, इससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा."