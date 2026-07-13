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भिवानी के पालुवास ने रचा इतिहास, पहली प्रो-बॉक्सिंग लीग में तीन पदक, चाचा-भतीजों ने जीते 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, गांव में हुआ भव्य स्वागत

भिवानी के पालुवास ने रचा इतिहास ( ETV Bharat )

भिवानी: दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 6 से 10 जुलाई तक आईपीएल की तर्ज पर आयोजित पहली प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग में भिवानी जिले के गांव पालुवास के मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन (IABF) की इस लीग में गांव के एक ही परिवार के तीन खिलाड़ियों ने दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया. रविवार को गांव पहुंचने पर तीनों खिलाड़ियों का ढोल-नगाड़ों, फूलों और नोटों की मालाओं से भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया. सगे भाइयों के बीच हुआ रोमांचक फाइनल: प्रतियोगिता का सबसे चर्चित मुकाबला 72.5 किलोग्राम भार वर्ग में देखने को मिला, जहां फाइनल में सगे भाई अंकित और आदित्य राज आमने-सामने थे. रोमांचक मुकाबले में बड़े भाई अंकित ने शानदार तकनीक और संयम का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता, जबकि छोटे भाई आदित्य राज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. यह मुकाबला दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा. चाचा-भतीजों ने जीते 2 गोल्ड, 1 सिल्वर (ETV Bharat) परिवार ने बनाया रिकॉर्ड: परिवार के तीसरे सदस्य युवराज ने 61.5 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया. इस तरह एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने देश की पहली प्रो-बॉक्सिंग लीग में तीन पदक जीतकर नया रिकॉर्ड कायम किया. प्रतियोगिता में देशभर की चार टीमों के 32 शीर्ष महिला और पुरुष मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था.