भिवानी के पालुवास ने रचा इतिहास, पहली प्रो-बॉक्सिंग लीग में तीन पदक, चाचा-भतीजों ने जीते 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, गांव में हुआ भव्य स्वागत
पहली प्रो-बॉक्सिंग लीग में पालुवास के तीन चाचा-भतीजों ने दो गोल्ड और एक सिल्वर जीतकर भिवानी का गौरव बढ़ाया है.
Published : July 13, 2026 at 2:02 PM IST
भिवानी: दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 6 से 10 जुलाई तक आईपीएल की तर्ज पर आयोजित पहली प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग में भिवानी जिले के गांव पालुवास के मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन (IABF) की इस लीग में गांव के एक ही परिवार के तीन खिलाड़ियों ने दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया. रविवार को गांव पहुंचने पर तीनों खिलाड़ियों का ढोल-नगाड़ों, फूलों और नोटों की मालाओं से भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया.
सगे भाइयों के बीच हुआ रोमांचक फाइनल: प्रतियोगिता का सबसे चर्चित मुकाबला 72.5 किलोग्राम भार वर्ग में देखने को मिला, जहां फाइनल में सगे भाई अंकित और आदित्य राज आमने-सामने थे. रोमांचक मुकाबले में बड़े भाई अंकित ने शानदार तकनीक और संयम का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता, जबकि छोटे भाई आदित्य राज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. यह मुकाबला दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा.
परिवार ने बनाया रिकॉर्ड: परिवार के तीसरे सदस्य युवराज ने 61.5 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया. इस तरह एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने देश की पहली प्रो-बॉक्सिंग लीग में तीन पदक जीतकर नया रिकॉर्ड कायम किया. प्रतियोगिता में देशभर की चार टीमों के 32 शीर्ष महिला और पुरुष मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था.
सम्मान समारोह में खिलाड़ियों का हुआ अभिनंदन: गांव पालुवास में आयोजित सम्मान समारोह में भिवानी के उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे. उन्होंने तीनों खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि, "एक ही परिवार से तीन-तीन अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज निकलना और देश के मंच पर पदक जीतना बेहद गर्व की बात है. विशेष रूप से दो सगे भाइयों का फाइनल में आमने-सामने खेलना उनके समर्पण और मेहनत का प्रमाण है. यह उपलब्धि युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करेगी और नशे व अपराध से दूर रहने का संदेश देगी."
खिलाड़ियों ने मेहनत को बताया सफलता की कुंजी: गोल्ड मेडल विजेता अंकित ने कहा कि, "इस जीत के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और परिवार का सहयोग है. आगे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतना हमारा लक्ष्य है." वहीं, युवराज ने कहा कि, "पहली प्रो-बॉक्सिंग लीग में गोल्ड जीतना हमारे लिए यादगार पल है. यह शुरुआत है और आने वाले समय में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे."
माता-पिता हुए भावुक: वहीं, इस ऐतिहासिक सफलता पर अंकित और आदित्य के माता-पिता राजकुमार और अनिता तथा युवराज के माता-पिता सतीश और सुशीला भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि, "बच्चों ने वर्षों तक कठिन अभ्यास, अनुशासित जीवनशैली और सख्त डाइट का पालन किया, जिसका परिणाम आज पूरे परिवार और गांव के लिए गर्व का विषय बन गया है."
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