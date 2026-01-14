ETV Bharat / state

भिवानी में मकर संक्रांति पर किसानों ने बजाए ढोल-नगाड़े, सरकार को 'जगाने' के लिए अब निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च

भिवानी में किसानों की ओर से बीमा राशि भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन महापड़ाव 183वें दिन में पहुंच चुका है.

FARMERS INDEFINITE SIT IN PROTEST
किसानों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 14, 2026 at 5:55 PM IST

भिवानी: संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भिवानी जिले के लोहारू में जारी अनिश्चितकालीन महापड़ाव 183 वें दिन भी लगातार जारी रहा. मकर संक्रांति के अवसर पर किसानों ने ढोल-नगाड़ों के साथ प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन को चेताने का काम किया.

350 करोड़ रुपये की लंबित बीमा राशि भुगतान की मांगः इस मौके पर धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता जगरोशन ने कहा कि "हरियाणा सरकार किसानों की जायज मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है. इसके चलते किसान आंदोलन को मजबूर है. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कपास फसल बीमा क्लेम की लगभग 350 करोड़ रुपये की लंबित राशि जल्द से जल्द किसानों के खातों में डाली जाए, वर्ना आंदोलन को और भी ज्यादा तेज़ किया जाएगा.

किसानों का अनिश्चितकालीन महापड़ाव (Etv Bharat)

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्चः किसानों ने बताया कि धरना स्थल पर ढोल बजाकर सांसद धर्मबीर सिंह, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और पूर्व मंत्री जेपी दलाल को प्रतीकात्मक रूप से जगाने का प्रयास किया गया. किसानों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से धरना चलने के बावजूद सरकार की ओर से कोई भी जनप्रतिनिधि किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचा. किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो दो दिन बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष प्रकट किया जाएगा.

