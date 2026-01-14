ETV Bharat / state

भिवानी में मकर संक्रांति पर किसानों ने बजाए ढोल-नगाड़े, सरकार को 'जगाने' के लिए अब निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च

किसानों का प्रदर्शन ( Etv Bharat )