भिवानी की खुशी सहारण का 'गोल्डन पंच', बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता सोना, मां बोलीं- "आगे बढ़ने के लिए बेटी में जुनून"
भिवानी में ओपन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में नांगल गांव की खुशी सहारण ने गोल्ड मेडल जीतकर किया गौरवान्वित.
Published : January 26, 2026 at 12:39 PM IST|
Updated : January 26, 2026 at 1:58 PM IST
भिवानी: हरियाणा के भिवानी की मुक्केबाज बेटी ने राज्य और जिले का नाम रोशन कर दिखाया है. राजस्थान के उदयपुर में इंडियन एमच्यौ बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित ओपन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में, भिवानी की बेटी खुशी सहारण ने गोल्ड मेडल जीतकर गौरवान्वित किया है. ये प्रतियोगिता 20-24 जनवरी तक आयोजित की गई थी. भिवानी के नांगल गांव की 15 वर्षीय बेटी खुशी सहारण ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हुकमप्रीत को फाइनल में हराकर हासिल किया है.
'गोल्डन गर्ल' का भव्य स्वागत: गोल्ड मेडल विजेता खुशी सहारण का पैतृक गांव नांगल लौटने पर भव्य स्वागत किया गया. ग्रामीणों ने विजेता खुशी का विजयी जुलूस निकालकर और फूल-मालाएं पहनाकर स्वागत किया. खुशी 10वीं क्लास की छात्रा हैं. उनकी माता का नाम शर्मिला है और पिता का नाम उदल सिंह था.
"खुशी ने किया कड़ा अभ्यास": इस मौके पर कोच सुमित श्योराण ने बताया कि "खुशी के पिता दिवगंत उदल सिंह भी बढ़िया एथलीट थे. खुशी ने इस जीत के लिए कड़ी मेहनत की है. मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है. बेटी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लेकिन खुशी ने कभी हार नहीं मानी और रोजाना कड़ा अभ्यास किया है. जिसका नतीजा आज सभी के सामने है. हम चाहते हैं कि बिटिया अगली बार इंडिया के लिए खेले".
देश के लिए गोल्ड जीतना मकसद: वहीं, स्वर्ण विजेता खुशी सहारण ने बताया कि "आगे इंडिया के लिए खेलना है और देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाना मुख्य मकसद रहेगा. कोच भी काफी ज्यादा अच्छा अभ्यास कराते हैं. मेरी मां शर्मिला भी मेरा सहयोग देती हैं. मेरा ख्याल रखती हैं और खेलने के लिए मुझे काफी ज्यादा स्पोर्ट करती हैं. मेरे साथ मां भी गांव से भिवानी शहर में शिफ्ट हो गई हैं".
मां को बेटी पर गर्व: खुशी की माता शर्मिला ने बताया कि "बेटी ने दिन-रात मेहनत की है. कोच ने भी खूब सहयोग दिया है. ग्रामीणों ने भी काफी प्रोत्साहित किया है. बेटी के अंदर खेल को लेकर जुनून है. मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूं, लेकिन खुशी मुझसे भी पहले उठती है और अभ्यास करने लग जाती है. बिटिया पढ़ाई में भी काफी अच्छी है और वे बहुत आगे तक जाना चाहती है. परिवार ने पूरा सहयोग दिया और सभी लोगों ने काफी स्पोर्ट किया है". वहीं, खुशी के पिता को याद करते हुए माता काफी भावुक भी नजर आई.
