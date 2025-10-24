ETV Bharat / state

भिवानी में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप, लोगों ने किया हंगामा

सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर परिषद भिवानी की टीम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की. पीड़ितों ने बिना नोटिस के कार्रवाई का विरोध किया.

Bhiwani Nagar Parishad
अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 24, 2025 at 7:47 PM IST

5 Min Read
भिवानी: हरियाणा के भिवानी में ESI डिस्पेंसरी के नजदीक नगर परिषद ने अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया. इस दौरान नगर परिषद की टीम और अतिक्रमित भूमि पर रह रहे लोगों के बीच कहासुनी हुई. उन लोगों ने नगर परिषद के कार्रवाई के विरोध में हंगामा भी किया. इस दौरान कई महिलाएं बेसूध होकर गिर गई, जिन्हें लोगों संभाला. लोगों का कहना है कि बिना कोई सूचना के मंदिरों को तोड़ा गया है. नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि सह पार्षद भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि "सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया गया है. धार्मिक स्थल का निर्माण कर अतिक्रमण करना गलत है."

'सीधा बुल्डोजर आया और मंदिर तोड़ दिया': स्थानीय निवासी निहाल सिंह उर्फ शनि बाबा ने कहा कि "अतिक्रमण हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं आया है. यहां तक कि सीधा बुल्डोजर आया और मंदिर को तोड़ दिया. कार्रवाई से चार-पांच मिनट पहले अतिक्रमण हटाने के लिए कहने लगे. इस सरकार ने गरीबों को मारा है."

भिवानी में अतिक्रमण पर कार्रवाई (Etv Bharat)

'कई मंदिरों को तोड़ा गया': शनिदेव मंदिर के पुजारी सन्नी ने कहा कि "प्रशासन डंडे लेकर आया था. धमकाकर मंदिर तोड़कर चले गए. हमलोगों ने चंदा इकट्‌ठा कर बड़ी मुश्किल से मंदिर बनाया था. पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया. सीधे आए और आते ही तोड़ दिया. प्रशासन के द्वार शनि देव, भोले नाथ और काली माता का भी मंदिर तोड़ा गया है."

''कोई नोटिश नहीं मिला था:' पीड़ित भीम ने कहा कि "उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे ही आकर मंदिरों को तोड़ दिया गया. 10 मिनट का समय दिया था. 10 मिनट में कुछ भी नहीं हटा सकते. इसके बाद प्रशासन के साथ जेसीबी ने मंदिर तोड़ दिया. केवल झुग्गियों के पास वाले मंदिर तोड़े गए हैं. इसी रोड पर आगे भी मंदिर है, उनको नहीं तोड़ा गया है. आगे तीन मंदिर रोड पर हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है."

'झुग्गी का सारा सामान टूट गया:' पीड़ित जमना देवी ने कहा कि "वह विधवा महिला है. उसकी झुग्गी में सामान रखा हुआ था. किसी ने नहीं बताया. उनके आगे हाथ जोड़ती और पैर पकड़ती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की. मुझे महिला पुलिस कर्मियों ने जबरन हटा दिया और उसकी झुग्गी के ऊपर दीवार गिरा दिया गया. फिर कहने लगे कि इसकी जिम्मेदार वे नहीं हैं. दीवार गिरने से झुग्गी में रखा हुआ सारा का सारा सामान टूट गया. इसके कारण एक-डेढ़ लाख सरकार ने ननद की शादी के दौरान कन्यादान में दिया था. वह भी अंदर रखा हुआ था. वह अब विदा होकर गई हुई है. कहकर गई थी कि जब वह आएगी तब लेकर जाएगी. अब वह सामान कहां से देंगे."

'गरीबों को मिटाना चाहते हैं': पीड़ित कमला ने कहा कि "आज प्रशासन वाले तोड़फोड़ करके गए. कोई नोटिस नहीं दिया गया. उत्तल सोनी ने कहा कि वह मंदिर पर दो-तीन साल से रहते हैं. यहां कॉलोनी वाले प्रशासन को लेकर आते हैं और तोड़फोड़ करवाते हैं. कॉलोनी वालों के मन में है कि ये मंदिर टूट जाए और उनके घरों में मंदिर बने और वे वहां वे बेईमानी करें. ये गरीबों को मिटाना चाहते हैं. घर फोड़ देते हैं."

'अतिक्रमण हटाये बिना सौंदर्यीकरण कार्य पूरा नहीं होगा': नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि सह पार्षद भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि "पूरे शहर में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है. शहर में कई ऐसे रास्ते हैं जिनका निर्माण बहुत आवश्यक था. इसका निर्माण कार्य चल रहा है. निर्माण कार्य के लिए तय रास्ते में बहुत से अतिक्रमण हैं, जब तक हम अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो रास्तों के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य अधूरा ही रहता है. ग्वार फैक्ट्री के पीछे भी सड़क पर अतिक्रमण था. वहां अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित चलने वाली प्रक्रिया का ही एक हिस्सा था."

'सड़क की जमीन पर निर्माण करना गलत है.' उन्होंने कहा कि "नगर परिषद की या सरकार भूमि के ऊपर अतिक्रमण करन ही एक गलत बात है. इसमें सड़क का निर्माण कार्य चला हुआ है. हमें अपनी मर्यादा का पता है कि हमारी सीमा कहां तक है. हालांकि उनको सूचित कर भी दिया गया था. 20 फीट चौड़ी सड़क और साइड़ में फुटफाथ का निर्माण होना है. पैमाइश के दौरान जहां-जहां अतिक्रमण था, वहां कार्रवाई की गई. जब टीम जाती है तो उस समय तो कोई बताता नहीं है कि अतिक्रमण किया हुआ है. कुछ दिन पहले मंदिर का तो कोई स्ट्रक्चर वहां था नहीं. कुछ ईंटे खड़ी थी. जब उस समय पूछा गया तो किसी ने नहीं बताया. अब आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. सड़क पर इस प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए."

