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भिवानी में पार्षदों का प्रशासन पर हमला, सफाई से लेकर मॉडल रोड तक उठाए गंभीर सवाल, बोले-"चहेतों को फायदा, जनता को परेशानी"

भिवानी में पार्षदों का प्रशासन पर हमला ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी नगर परिषद के खिलाफ शहर के पार्षदों ने खुला मोर्चा खोल दिया है. विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने समाधान शिविर और सीएम विंडो में शिकायतें दर्ज कराते हुए नगर परिषद प्रशासन, अधिकारियों और चेयरपर्सन प्रतिनिधि की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पार्षदों का आरोप है कि पिछले चार वर्षों से उनकी और वार्डवासियों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शहर में विकास के दावे किए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं. सफाई व्यवस्था पर सवाल: वार्ड नंबर-29 के पार्षद सुदामा तंवर और वार्ड नंबर-30 के पार्षद मनीष गुरेजा ने सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद पर भेदभाव के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, “किसी वार्ड में सफाई के लिए सिर्फ एक कर्मचारी तैनात है, जबकि कुछ चहेते वार्डों में 20-20 कर्मचारी लगाए गए हैं. यह व्यवस्था पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है.छ पार्षदों ने दावा किया कि रोड, ढाणा रोड और 33 फुटा रोड पर पिछले पांच वर्षों से नियमित सफाई नहीं हुई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पार्षदों ने खोला मोर्चा (ETV Bharat) कूड़ा प्रबंधन पर नाराजगी: पार्षदों ने श्री श्याम वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि कंपनी कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभाने में विफल रही है. उन्होंने कहा, “कूड़ा उठाने वाले टीपरों के साथ हेल्पर नहीं होते, जिससे विशेषकर बुजुर्गों को दिक्कत होती है. नालियां ओवरफ्लो हैं और डेंगू-मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ रहा है.” पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए सार्वजनिक शौचालय बंद पड़े हैं, जिससे महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.