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भिवानी में पार्षदों का प्रशासन पर हमला, सफाई से लेकर मॉडल रोड तक उठाए गंभीर सवाल, बोले-"चहेतों को फायदा, जनता को परेशानी"

भिवानी के पार्षदों ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार, सफाई बदहाली और मॉडल रोड में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की.

Bhiwani Municipal Council
भिवानी में पार्षदों का प्रशासन पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 4, 2026 at 3:54 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 4:04 PM IST

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भिवानी: भिवानी नगर परिषद के खिलाफ शहर के पार्षदों ने खुला मोर्चा खोल दिया है. विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने समाधान शिविर और सीएम विंडो में शिकायतें दर्ज कराते हुए नगर परिषद प्रशासन, अधिकारियों और चेयरपर्सन प्रतिनिधि की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पार्षदों का आरोप है कि पिछले चार वर्षों से उनकी और वार्डवासियों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शहर में विकास के दावे किए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं.

सफाई व्यवस्था पर सवाल: वार्ड नंबर-29 के पार्षद सुदामा तंवर और वार्ड नंबर-30 के पार्षद मनीष गुरेजा ने सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद पर भेदभाव के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, “किसी वार्ड में सफाई के लिए सिर्फ एक कर्मचारी तैनात है, जबकि कुछ चहेते वार्डों में 20-20 कर्मचारी लगाए गए हैं. यह व्यवस्था पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है.छ पार्षदों ने दावा किया कि रोड, ढाणा रोड और 33 फुटा रोड पर पिछले पांच वर्षों से नियमित सफाई नहीं हुई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पार्षदों ने खोला मोर्चा (ETV Bharat)

कूड़ा प्रबंधन पर नाराजगी: पार्षदों ने श्री श्याम वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि कंपनी कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभाने में विफल रही है. उन्होंने कहा, “कूड़ा उठाने वाले टीपरों के साथ हेल्पर नहीं होते, जिससे विशेषकर बुजुर्गों को दिक्कत होती है. नालियां ओवरफ्लो हैं और डेंगू-मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ रहा है.” पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए सार्वजनिक शौचालय बंद पड़े हैं, जिससे महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

मॉडल रोड परियोजना पर घिरे सवाल: वार्ड नंबर-5 के पार्षद अंकुर कौशिक ने मॉडल रोड परियोजना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि, “पिछले छह महीनों से इस सड़क निर्माण के कारण शहर में भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है. पीजीआई के पास होने के कारण गंभीर मरीजों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है. " सड़क निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री और इंटरलॉकिंग टाइल्स की गुणवत्ता को लेकर कोई स्पष्ट मानक नजर नहीं आते.

बरसाती नाले पर चेतावनी: पार्षदों ने रोहतक रोड से खाखी बाबा मंदिर तक पुराने बरसाती नाले को छोटे पाइप डालकर बंद करने पर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई है. पार्षदों ने आरोप लगाया कि बिना मजबूत बेस और उचित लेवलिंग के पाइप डाले गए हैं. यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो मानसून में आधा शहर जलमग्न हो सकता है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

कड़ी कार्रवाई की मांग: पार्षदों ने मांग की कि मॉडल रोड और बरसाती नाला पाइपलाइन परियोजना की स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी या विजिलेंस विभाग से जांच कराई जाए. साथ ही निर्माण सामग्री के नमूनों की लैब जांच, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के टेंडर और भुगतानों की समीक्षा तथा दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. पार्षदों का कहना है कि सरकारी धन के दुरुपयोग और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आ सकेगी.

प्रशासन की प्रतिक्रिया: मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक शिकायतें पहुंच चुकी हैं. सीटीएम अनिल कुमार ने शिकायतों के संबंध में जानकारी लेते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

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Last Updated : June 4, 2026 at 4:04 PM IST

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