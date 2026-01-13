ETV Bharat / state

भिवानी में वीबी जी राम जी योजना पर सांसद धर्मबीर सिंह बोले 'ये एक रोजगार गारंटी है'

'व्यक्ति काम मंगेगा उसको दिहाड़ी देनी है': उन्होंने कहा कि "फिर टाइम बदला 1993 सब स्कीमों खत्म करके नई योजना का नाम ले आए एंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस योजना. वर्ष 2005 में नरेगा और उसके पांच साल बाद मनरेगा नाम रख दिया. उन्होंने कहा की इसमें त्रुटियां थी. योजना का नाम बदलना था बल्कि ठीक योजना बनानी थी. जो व्यक्ति काम मंगेगा उसको दिहाड़ी देनी है."

'जिसको रोजगार चाहिए, उसके लिए यह गारंटी है': उन्होंने कहा कि "जिसको रोजगार चाहिए, उसके लिए यह एक रोजगार गारंटी है." उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि अंग्रेजों के समय 1956 का आकाल पड़ा. तब उस समय भी अंग्रेजों ने रोजगार दिया था, दिहाड़ी दी थी जिसके बदले नकद राशि और कुछ एडवांस मिलता था. सूखा पड़ गया था देश को बचाना था, इसी कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद 1977 में काम के बदले अनाज की योजना चलाई. उस साल भी भयंकर सूखा पड़ा था. योजना थी आर एल ई जीपी और एनआरईपी दो स्कीम इसी कांग्रेस ने 1980 में चलाई बाद में इसका नाम बदलकर जवाहर योजना रखा."

भिवानी: भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह एक निजी कार्यक्रम में भिवानी पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मनरेगा स्कीम का नाम वीबी जी राम जी रखे जाने पर कांग्रेस के विरोध पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस ने भी बहुत सी योजनाओं के नाम बदले थे."

90 फीसदी शिकायतें मिल रही थीः सांसद धर्मबीर सिंह ने उदाहरण के तौर पर बताया कि "किसी गांव में कॉमन लैंड नहीं है. कहां से काम दें. सभी पंचायत में दिक्कत आ गई. सारे अधिकारी रोने लगे कि पंचायतों में नरेगा से नहीं, अलग से पैसे दें. 90% शिकायतें होने लगी. देश में भ्रष्टाचार है क्या करें. कहां की मिट्टी का काम करना था, मिट्टी अगर डाल दी जाए, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई तो मिट्टी बह गई. फिर जांच के बाद सरपंच भी सस्पेंड, जेई और बीडीओ पर भी कार्रवाई."

वीबी जी राम जी का मतलब है विकसित गांवः उन्होंने बताया कि "आखिरकार अभी सरकार ने क्या किया है कि रोजगार के साथ-साथ डेवलपमेंट भी कर लें. गांव का विकास भी हो जाए. इसलिए वीबी जी राम जी का मतलब है विकसित गांव उसमें कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना है. स्कूल का कमरा बनाना है. सड़क बनानी है. तालाब बनाना है. उसका घाट बनाना है. यह विकसित भारत है. इसके साथ ही उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले दिनों बाढ़ आई तो दिक्कत आ गई थी. मीटिंग में बात आई मनरेगा से काम करवा लो, लेकिन योजना में जल संसाधन से जुड़ा कोई कार्य नहीं था, अभी जल संसाधन के सारे काम वीबी राम जी में डाल दिये गए हैं. तो कांग्रेस को राम के नाम से क्या बैर है." उन्होंने कहा कि "महात्मा गांधी ने भी मरते वक्त राम-राम कहा था, राम में क्या बुराई आ गई, इसलिए वीबी जी राम जी है."

'राज्य 70% बजट पेंशन और अन्य योजनाओं पर उड़ाती': उन्होंने 40% पर राज्य सरकारों पर भार पड़ने के सवाल पर कहा कि "पहले यह 90 और 10 प्रतिशत योजना थी. यदि किसी को डेवलपमेंट के लिए सारा पैसा केंद्र सरकर दे दे तो, सारी देश की पंचायतें कहेंगी सेंटर गवर्नमेंट का ऐसा है खा लो, खुद का हिस्सा होगा तो काम पर ध्यान होगा, कोई भी राज्य 70% बजट पेंशन के नाम पर अन्य योजनाओं के नाम पर उड़ा देती है. विकास के नाम पर नहीं. ये क्या है, अब इसे सही किया है." सांसद ने कहा कि "पहले ग्राम पंचायतें स्कीम बनाएंगी, उसका एस्टीमेट बनेगा, ग्राम सभा में अप्रूव होगा, वो स्टेट को जाएगा, जितना काम है स्थाई होगा." वहीं उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि "10% ग्राम पंचायतों का भी हिस्सा होना चाहिए ताकि अपना काम समझ सके."

राहुल गांधी के कुरूक्षेत्र दौरे पर बोले सांसदः चौथा उन्होंने बताया कि "जापान ने भारत को वातावरण के नाम पर पैसा दिया था, सारे पहाड़ों पर बीज छिड़क दिया, 700 करोड़ रुपये जीम गए, क्योंकी फ्री का पैसा था. बाहर का पैसा था, इसलिए हिस्सेदारी होगी तो काम सही होगा." अंत में उन्होंने राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर कहा कि "धार्मिक स्थान है, जरूर आना चाहिए. साथ ही जाजपा द्वारा HTET में गंभीर धांधली का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन पर कहा कि "विपक्ष का काम है, विरोध प्रदर्शन करना. शांति प्रिय तरीके से करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं."