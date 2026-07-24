भिवानी में बदहाल सिवरेज व्यवस्था पर भड़के विधायक, 5 दिन में व्यवस्था सुधार का दिया अल्टीमेटम
सीवरेज में पानी निकासी की बदहाल व्यवस्था पर विधायक ने कड़ा रुख अपनाते हुए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है.
Published : July 24, 2026 at 1:10 PM IST
भिवानीः जिले में मानसून से पूर्व जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है. भिवानी के पार्षद विनोद द्वारा दाना डिस्पोजल नाले की बदहाली और 8-10 स्थानों से इसके टूटे व खुले होने का मुद्दा उठाने के बाद, विधायक घनश्याम सर्राफ ने प्रशासनिक अमले के साथ स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. नाले में फैले कचरे और अवरुद्ध जल प्रवाह को देखकर उन्होंने सख्त नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को 5 दिनों के भीतर सफाई और मरम्मत कार्य पूरा करने का कड़ा अल्टीमेटम दिया.
विधायक बोले 'जनसुरक्षा सर्वोपरि': विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि "जनसुरक्षा सर्वोपरि है और यदि सफाई व सुचारू जल प्रवाह के लिए नाले को तोड़कर दोबारा बनाना पड़े, तो उसमें कोई संकोच न किया जाए."
दो दिनों में नाले की सफाई का आश्वासनः विधायक के कड़े रुख के बाद पीएचईडी विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. दाना डिस्पोजल नाला, हनुमान गेट से दादरी गेट क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर सफाई देते हुए विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि "नाले से गाद (सिल्ट) तो निकाल ली गई थी, लेकिन सफाई के लिए तोड़ी गई स्लैब का मलबा किनारे रह गया था, जो वापस नाले में गिर गया. उन्होंने आश्वस्त किया है कि "ठेकेदार को सख्त निर्देश देकर अगले दो दिनों में सारा मलबा और कचरा बाहर निकाल लिया जाएगा."
खुले नाले को सुरक्षित बनाने की तैयारी में जुटा विभागः साथ ही खुले नाले से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं, विशेषकर बच्चों और राहगीरों के गिरने के खतरे को टालने के लिए विभाग द्वारा प्री-कास्ट स्लैब तैयार करवाई जा रही हैं. मौसम अनुकूल रहने पर अगले तीन से चार दिनों में नाले को इन स्लैब से पूरी तरह ढंक दिया जाएगा. विधायक और विभाग दोनों का मुख्य लक्ष्य आगामी मानसून में जलभराव रोकना और एसटीपी स्टेशन की खामियों को दूर करते हुए, शिव नगर और नवाब क्षेत्र की तर्ज पर भिवानी के नागरिकों को जलभराव की समस्या से बचाना है.