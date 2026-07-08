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भिवानी मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार, पीएम मोदी 17 जुलाई को जींद की भूमि से वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन

भिवानी का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार, पीएम मोदी 17 जुलाई को जींद की भूमि से वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन

BHIWANI MEDICAL COLLEGE
भिवानी मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 8, 2026 at 8:53 PM IST

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भिवानी: जिले को स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है. भिवानी के हांसी रोड़ पर बनकर तैयार हुए अत्याधुनिक पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से करेंगे. भिवानी में इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें स्वीकृत है, जिन पर पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है. भिवानी के इस मेडिकल कॉलेज में 600 से अधिक बैड वाला अस्पताल पूरी तरह से तैयार है.

एडवांस और पैथोलॉजी लैबोटरीः भिवानी मेडिकल कॉलेज में एडवांस लैबोटरी, सेंट्रल एयर कंडीशन, छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल, आर्थोपैडिक वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, जनरल वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर, ईजीसी और एडवांस पैथोलॉजी लैब के अलावा सामान्य रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ, नांक, काल, गला रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, एमडी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के लिए अत्याधुनिक लैक्चर थियेटर तैयार किया गया है. ताकि देश को बेहतर डॉक्टर मिल सकें.

पीएम मोदी 17 जुलाई को भिवानी मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन (ETV Bharat)

भिवानी के नागरिकों को मिलेगी बेहतर मेडिकल सुविधाएंः इस बारे में भिवानी के नागरिक सुमन और विजय शर्मा ने बताया कि "यह बड़े गौरव की बात है कि भिवानी का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से 17 जुलाई को प्रधानमंत्री हरियाणा की भूमि जींद से करेंगे. इस मेडिकल कॉलेज के बनने से अब भिवानी के नागरिकों को रोहतक पीजीआई या हिसार जैसे बड़े शहरों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. क्योंकि विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुविधाएं भिवानी में ही उपलब्ध हो रही है. मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हो रही है." इसके लिए उन्होंने वर्तमान सरकार के स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद भी किया.

ये भी पढ़ें-मेडिकल छात्रों के लिए गुड न्यूज, भिवानी मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार, जल्द शुरू होगी पढ़ाई

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भिवानी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन
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