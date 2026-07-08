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भिवानी मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार, पीएम मोदी 17 जुलाई को जींद की भूमि से वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन

भिवानी मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat )