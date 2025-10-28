ETV Bharat / state

पीले चावल की पोटली में विवाह निमंत्रण, भिवानी का मस्ता परिवार निभा रहा भारतीय परंपरा

भिवानी में एक परिवार शादी समारोह का निमंत्रण देने के लिए सुर्खियों में बना हुआ है. मस्ता परिवार निभा रहा पुरानी परंपरा.

शादी का निमंत्रण
शादी का निमंत्रण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2025 at 10:59 AM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 11:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: आज के समय में शादी-विवाह में नए-नए रिवाज देखे जा रहे हैं. कहीं पर शादी-ब्याह में लाखों खर्च किए जाते हैं. कहीं पर सादगी से शादी समारोह संपन्न की जाती है. ऐसे में शादी की चकाचौंध में कहीं परंपराएं छूटती जा रही हैं, तो कहीं पर बड़े ही अच्छे तरीके से पुरानी परंपराओं को निभाया जा रहा है. ऐसे में अब भिवानी का एक परिवार शादी निमंत्रण को लेकर चर्चा बना हुआ है.

दरअसल, भिवानी निवासी पवन मस्ता ने अपने बेटे की शादी के लिए परंपरागत मूल्यों को अपनाते हुए बेटे की शादी का निमंत्रण अनूठे तरीके से दिया है. उन्होंने एक पोटली में पीले चावल भरकर अतिथियों को शादी का निमंत्रण दिया है.

भारतीय परंपरानुसार शादी निमंत्रण: पवन मस्ता का कहना है कि "भारतीय परंपरा रही है कि पीले चावल पवित्रता, सौभाग्य व समृद्धि का प्रतीक है. आज से दो दशक पहले पीले चावल कागज में लपेटकर या पोटली में बांधकर निमंत्रण के लिए अतिथियों के घर जाकर उन्हे दिए जाते थे. तथा नवविवाहित जोड़े को सुखी जीवन के आर्शीवाद मांगने की कामना अतिथियों से की जाती थी. उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से पोटली में चावल भरकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व अन्य अतिथियों को भेंट किए हैं. ताकि वे भारतीय परंपरा के अनुसार उनका निमंत्रण पत्र स्वीकार कर शादी में पहुंचे".

2 नवंबर को होगी शादी: उन्होंने बताया कि "पहले समय में शादी से पहले मेल (प्रीतिभोज) कार्यक्रम होता था. उसके लिए पीले चावल से निमंत्रण दिया जाता था. तथा बारात के निमंत्रण के लिए सुपारी का प्रयोग होता था. पवन मस्ता के बेटे आकाश मस्ता म्यूंसीपल कमेटी सदस्य की शादी अंबाला की शिक्षिका ज्योति से 2 नवंबर को होनी है. इसके लिए 30 नवंबर को मेल कार्यक्रम का न्योता पवन मस्ता पोटली में चावल भरकर अतिथियों को दे रहे हैं".

शादी का निमंत्रण (Etv Bharat)

पीले चालव की पोटली पर निमंत्रण: गौरतलब है कि पवन मस्ता द्वारा भारतीय संस्कृति का अनुकरण करते हुए जिस प्रकार से कम खर्च व समृद्धि के प्रतीक चावलों की पोटली के रूप में जो निमंत्रण दिया जा रहा है, वह अपने आप में अनूठा है. उन्होंने इस पीले चावल की पोटली पर ही वर-वधु के नाम व प्रीतिभोज तथा शादी की तारीख, समय व स्थान का विवरण भी लिख रखा है. जो आज के महंगाई के समय में ना केवल खर्च बचाने वाला है, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वहन का भी प्रतीक है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में छठ की छटा, पंचकूला में CM ने सूर्य को दिया अर्घ्य, बोले - पूर्वांचल के लोगों का अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान

ये भी पढ़ें: हरियाणा में 1 नवंबर को जारी होगी लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त, लाभुकों के रजिस्ट्रेशन के लिए लगाए जा रहे हैं कैंप

Last Updated : October 28, 2025 at 11:22 AM IST

TAGGED:

WEDDING INVITATION
YELLOW RICE PACKET
भिवानी मस्ता परिवार
पीले चावल देकर शादी का निमंत्रण
WEDDING INVITATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.