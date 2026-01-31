ETV Bharat / state

मनीषा डेथ मिस्ट्री: कल 8 गावों की महापंचायत, सीएम से मुलाकात करेगी 11 सदस्यीय कमेटी

Bhiwani Manisha Death Mystery: शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में शनिवार को गांव में पंचायत हुई. सीबीआई से मामले में खुलासे की मांग.

Bhiwani Manisha death case
Bhiwani Manisha death case (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 31, 2026 at 8:52 PM IST

4 Min Read
भिवानी: ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में शनिवार को गांव में पंचायत हुई. जिसमें मनीषा का परिवार व गांव के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए. इस दौरान मांग की गई कि मनीषा मौत मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) जल्द से जल्द खुलासा करे.

मनीषा मौत मामले में पंचायत: मनीषा के पिता संजय ने बताया कि "गांव की आज पंचायत हुई. जिसमें फैसला लिया की अब कमेटी मुख्यमंत्री से मिलेगी और मांग रखी जाएगी कि इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा किया जाए. पंचायत में गांव के 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई. आसपास के अन्य गांवों से भी कमेटी में 2-2 सदस्य लिए गए हैं. जिनमें से एक सरपंच व दूसरा अन्य व्यक्ति कमेटी में शामिल रहेगा. वहीं 1 फरवरी को आसपास के 8 गांवों की पंचायत होगी. जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी."

सीबीआई से खुलासा करने की मांग: संजय कुमार ने कहा कि "सीबीआई को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, लेकिन सीबीआई द्वारा कोई भी खुलासा नहीं किया है. सभी रिपोर्ट आ चुकी हैं और मामला स्पष्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया. बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है. सीबीआई की जांच भी चल रही है. सीबीआई ने 90 दिन का टाइम मांगा था, जो कब का पूरा हो चुका है. लेकिन अभी तक सीबीआई ने कोई भी खुलासा नहीं किया है. जबकि सीबीआई जांच को शुरू हुए करीब 5 माह हो चुके हैं. वहीं मनीषा की मौत केस से जुड़ी हुई सभी रिपोर्ट भी आ चुकी हैं और मामला भी क्लीयर हो चुका है. लेकिन सीबीआई अब खुलासा नहीं कर रही. यह पता नहीं क्यों नहीं कर रही."

कल होगी महापंचयात: उनकी मांग थी कि सीबीआई खुलासा करें और दोषियों को सबके सामने लाएं. 1 फरवरी को आसपास के 7-8 गांवों की पंचायत होगी. जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी. वहीं जरूरत पड़ी, तो बड़ा फैसला लेकर जनता के बीच जाएंगे. मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय लिया जाएगा. समय मिलते ही मुलाकात करके मुख्यमंत्री से भी डिमांड की जाएगी कि उनकी बेटी की मौत मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए.

11 अगस्त को लापता हुई, 13 अगस्त को शव मिला: संजय ने बताया था कि उसकी बेटी मनीषा 11 अगस्त को प्ले स्कूल में ड्यूटी पर गई थी. इसके बार वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने की बात कहकर गई थी. जिसके बाद मनीषा घर नहीं लौटी. इसके बाद 13 अगस्त को मनीषा का शव गांव सिंघानी के खेतों में पड़ा हुआ मिला. इसके बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया. लोगों ने मनीषा को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया. वहीं 18 अगस्त को पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया. इसके बाद लोगों का विरोध बढ़ गया. बढ़ते आंदोलन को देखते हुए मनीषा का तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमॉर्टम करवाया और जांच CBI को सौंप दी.

भिवानी 4 दफा जांच के लिए पहुंच चुकी CBI: बता दें कि पुलिस द्वारा जांच के बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले को CBI को सौंप दिया था. जिसके बाद 3 सितंबर को CBI की टीम भिवानी पहुंची. टीम जांच के लिए 4 बार भिवानी आ चुकी है और अपने स्तर पर जांच कर चुकी है. इसके बाद वह दिल्ली लौट गई. सीबीआई के भिवानी पहुंचने के बाद 107 दिन हो चुके हैं, लेकिन CBI की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है.

