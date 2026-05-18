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भिवानी मनीषा मौत मामला: CBI जांच पर उठे सवाल, बढ़ा लोगों का आक्रोश, 7 जून को होगी राज्य स्तरीय पंचायत

मनीषा मौत मामला ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी के लोहारू क्षेत्र के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी युवती मनीषा की मौत के मामले में लोगों का आक्रेश लगातार बढ़ता ही जा रहा है. दरअसल, सीबीआई जांच के बावजूद खुलासा नहीं होने से परिजनों, ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है. इसी मुद्दे को लेकर रविवार को गांव में आठ कन्नी प्रधानों, किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों की पंचायत आयोजित की गई. पंचायत में सर्वसम्मति से 7 जून को राज्य स्तरीय पंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया. 7 जून को होगी प्रदेश स्तरीय पंचायत: बैठक में तय किया गया कि 7 जून को गांव ढाणी लक्ष्मण में प्रदेशभर के किसान, खाप और सामाजिक संगठनों को आमंत्रित कर बड़ी पंचायत आयोजित की जाएगी. पंचायत के माध्यम से सरकार और जांच एजेंसियों पर मामले का जल्द खुलासा करने का दबाव बनाया जाएगा. पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. भिवानी मनीषा मौत मामला (ETV Bharat) फिलहाल आमरण अनशन स्थगित: मृतका के पिता संजय ने पहले 25 मई से आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की थी. हालांकि पंचायत में मौजूद लोगों और संगठनों के आग्रह पर उन्होंने अपना अनशन 7 जून तक स्थगित कर दिया. पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि पहले प्रदेश स्तरीय बैठक के जरिए सामूहिक रणनीति बनाई जाएगी, जिसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.