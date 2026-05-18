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भिवानी मनीषा मौत मामला: CBI जांच पर उठे सवाल, बढ़ा लोगों का आक्रोश, 7 जून को होगी राज्य स्तरीय पंचायत

मनीषा मौत मामले में सीबीआई जांच से नाराज ग्रामीणों ने 7 जून को राज्य स्तरीय पंचायत बुलाने का फैसला लिया है.

Bhiwani Manisha death case
मनीषा मौत मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 18, 2026 at 10:47 AM IST

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भिवानी: भिवानी के लोहारू क्षेत्र के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी युवती मनीषा की मौत के मामले में लोगों का आक्रेश लगातार बढ़ता ही जा रहा है. दरअसल, सीबीआई जांच के बावजूद खुलासा नहीं होने से परिजनों, ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है. इसी मुद्दे को लेकर रविवार को गांव में आठ कन्नी प्रधानों, किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों की पंचायत आयोजित की गई. पंचायत में सर्वसम्मति से 7 जून को राज्य स्तरीय पंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया.

7 जून को होगी प्रदेश स्तरीय पंचायत: बैठक में तय किया गया कि 7 जून को गांव ढाणी लक्ष्मण में प्रदेशभर के किसान, खाप और सामाजिक संगठनों को आमंत्रित कर बड़ी पंचायत आयोजित की जाएगी. पंचायत के माध्यम से सरकार और जांच एजेंसियों पर मामले का जल्द खुलासा करने का दबाव बनाया जाएगा. पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

भिवानी मनीषा मौत मामला (ETV Bharat)

फिलहाल आमरण अनशन स्थगित: मृतका के पिता संजय ने पहले 25 मई से आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की थी. हालांकि पंचायत में मौजूद लोगों और संगठनों के आग्रह पर उन्होंने अपना अनशन 7 जून तक स्थगित कर दिया. पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि पहले प्रदेश स्तरीय बैठक के जरिए सामूहिक रणनीति बनाई जाएगी, जिसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.

"सीबीआई जांच के बाद भी नहीं हुआ खुलासा": किसान नेता मेवासिंह आर्य ने कहा कि, "आठ गांवों के कन्नी प्रधानों, किसान और सामाजिक संगठनों की पंचायत में यह फैसला लिया गया है कि 7 जून को बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी. सीबीआई कई महीनों से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मामले का खुलासा नहीं हुआ है. इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. प्रदेशभर के संगठनों को पंचायत में शामिल होने का निमंत्रण भेजा जाएगा."

"न्याय के लिए हर संघर्ष करेंगे": मृतका के पिता संजय ने कहा कि, "मैं अपनी बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हर संभव संघर्ष करूंगा. पंचायत के सम्मान में फिलहाल अनशन स्थगित किया है, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा. परिवार को अब भी न्याय मिलने की उम्मीद है."

अगस्त 2025 में मिला था शव: दरअसल, अगस्त 2025 में मनीषा का शव सिंघानी गांव की नहर के पास खेतों में मिला था. इस घटना के बाद प्रदेशभर में मामला काफी चर्चित हुआ था. बाद में मुख्यमंत्री के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. इसके बावजूद अब तक जांच पूरी नहीं होने पर परिजन लगातार सवाल उठा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:नीषा मर्डर मिस्ट्री केस में पैदल न्याय यात्रा जारी, 6 महीने बाद भी सीबीआई की जांच रिपोर्ट ना आने पर भड़के लोग

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