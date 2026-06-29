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भिवानी मनीषा मौत मामला: आमरण अनशन पर जा रहे पिता को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका, पिता बोले- "निष्पक्ष जांच तक आंदोलन रहेगा जारी"

भिवानी मनीषा मौत मामले में आमरण अनशन पर निकले पिता संजय को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया.

Bhiwani Manisha Death Case
भिवानी मनीषा मौत मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 29, 2026 at 4:04 PM IST

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भिवानी: जिले के ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली मनीषा की संदिग्ध मौत के मामले में सोमवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब मृतका के पिता संजय अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भिवानी स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठने के लिए घर से रवाना हुए. प्रशासन ने पहले ही स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.

20 से 25 समर्थकों के साथ निकले संजय: संजय अपने साथ विभिन्न किसान एवं सामाजिक संगठनों के करीब 20 से 25 समर्थकों को लेकर घर से निकले. पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रास्ते में रोकने का प्रयास किया, लेकिन समर्थकों के साथ वे पैदल ही दिल्ली-पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर बढ़ते रहे. तेज धूप और उमस के बावजूद प्रदर्शनकारी अपने कार्यक्रम पर डटे रहे.

सरकार के खिलाफ लगाए नारे: गांव कुड़लबास के पास दोपहर के समय प्रदर्शनकारी एक पेड़ की छांव में रुके. यहां सभी ने कुछ देर विश्राम किया, चाय-पानी पिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. आंदोलनकारियों ने कहा कि मनीषा मामले में न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं.

प्रशासन ने दिया भरोसा: वहीं, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंचे. उन्होंने संजय और किसान नेताओं से बातचीत करते हुए उच्च अधिकारियों से वार्ता कराने तथा प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर आमरण अनशन शुरू करने की बात दोहराते रहे.

पिता बोले- "निष्पक्ष जांच तक आंदोलन जारी रहेगा": मृतका के पिता संजय ने कहा कि, "जब तक मनीषा मौत मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. हम न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे."

प्रशासन पूरी तरह सतर्क: वहीं, पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई और प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई. उधर, परिजनों और उनके समर्थन में उतरे संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. वहीं प्रशासन लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने के प्रयास में जुटा हुआ है.

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