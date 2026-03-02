ETV Bharat / state

भिवानी मनीषा मौत मामला: सीबीआई जांच में देरी से बढ़ा लोगों में आक्रोश, 9 मार्च को ग्रामीण DC को सौंपेंगे ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी

भिवानी: जिले के लोहारू क्षेत्र के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा की मौत मामले में न्याय की मांग को लेकर बूढ़ेड़ा कन्नी की पंचायत का आयोजन गांव ढाणी लक्ष्मण के चौक में किया गया. पंचायत की अध्यक्षता कन्नी प्रधान सतबीर बूढ़ेड़ा ने की, जबकि मंच संचालन धर्मपाल बारवास ने संभाला. इस पंचायत में क्षेत्र के आठ गांवों सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया. खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में देखने को मिली. पंचायत में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में मनीषा को न्याय दिलाने की बात कही.

सीबीआई जांच में देरी से बढ़ा आक्रोश: पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि लोगों की मांग पर सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि पूरी होने के बावजूद अब तक जांच का खुलासा नहीं हुआ है. जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न होने और दोषियों की गिरफ्तारी न होने से क्षेत्र के लोगों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है. पंचायत में यह सवाल प्रमुखता से उठाया गया कि आखिर जांच कहां तक पहुंची और अभी तक परिणाम सामने क्यों नहीं आया.

सीबीआई जांच में देरी से बढ़ा लोगों में आक्रोश (ETV Bharat)

7 मार्च से पदयात्रा का ऐलान: बूढ़ेड़ा कन्नी की पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 7 मार्च से मनीषा मौत मामले में सीबीआई जांच के खुलासे की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली जाएगी. यह यात्रा गांव ढाणी लक्ष्मण से शुरू होकर 9 मार्च को भिवानी उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगी. उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक और पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा.

किसान नेता मेवा सिंह आर्य का बयान: किसान नेता एवं कमेटी के प्रधान मेवा सिंह आर्य ने कहा कि, "पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा. 7 मार्च को ढाणी लक्ष्मण से शुरू होने वाली पदयात्रा 9 मार्च को भिवानी उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगी, जहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जाएगी."