ETV Bharat / state

भिवानी मनीषा डेथ केस: पिता संजय का दावा, बोले- "सीबीआई ने बताया सुसाइड नहीं मर्डर है"

भिवानी मनीषा डेथ केस में मृतका के पिता संजय कुमार ने कहा है कि "सीबीआई ने बताया है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है."

Bhiwani Manisha death case
भिवानी मनीषा डेथ केस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 22, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले की 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है. अब तक आत्महत्या माने जा रहे इस केस को लेकर मनीषा के पिता संजय कुमार ने सनसनीखेज दावा किया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI की टीम ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में बताया है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि मर्डर है.

एम्स रिपोर्ट ने पलटा पूरा मामला: दरअसल, मनीषा के पिता संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान संजय ने बताया कि "एम्स दिल्ली की पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस केस की दिशा बदल दी है. इससे पहले रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट में मनीषा की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन एम्स की रिपोर्ट में इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया है."

भिवानी मनीषा के पिता संजय (ETV Bharat)

CBI की जांच मर्डर एंगल पर केंद्रित: मनीषा के पिता ने आगे कहा कि CBI की जांच अब पूरी तरह मर्डर के एंगल पर चल रही है. CBI ने हमारे पूरे परिवार और स्थानीय गवाहों से गहन पूछताछ की है. वे साफ कर चुके हैं कि मनीषा की हत्या हुई है."

"नर्सिंग कॉलेज पर शुरू से शक": मनीषा के पिता ने आइडियल नर्सिंग कॉलेज पर शुरुआत से ही शक जताया है. उनका कहना है कि, "मनीषा 11 अगस्त को स्कूल से लौटते समय कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी.इसके बाद वह लापता हो गई. 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में बरामद हुआ."

पुलिस पर भी उठाए सवाल: मनीषा के पिता ने बताया कि परिवार ने जब मनीषा की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी, तो उन्हें टालने की कोशिश की गई. पुलिस ने शुरुआत में कहा कि लड़की "भाग गई होगी". बाद में 12 अगस्त को केस दर्ज किया गया.

राजनीतिक साजिश का आरोप: मनीषा के पिता ने आरोप लगाया कि इस केस को दबाने के पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है. संजय ने कहा कि, "बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के पुलिस और प्रशासन इस तरह लापरवाह नहीं हो सकते. किसी का दबाव है तभी मामले को आत्महत्या की ओर मोड़ने की कोशिश की गई."

CBI के खुलासे का इंतजार: मनीषा के पिता संजय कुमार ने उम्मीद जताई है कि CBI जल्द ही इस मामले में सच्चाई सामने लाएगी. उन्होंने कहा कि, "CBI ने भरोसा दिलाया है कि अब बहुत जल्द बड़ा खुलासा होगा."

अब भी नहीं मिला मनीषा का मोबाइल: मनीषा का मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है, जो इस केस की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकता है.

बता दें कि मनीषा 11 अगस्त को रोज की तरह अपने गांव ढाणी लक्ष्मण से प्ले वे स्कूल पढ़ाने गई थी. स्कूल से छुट्टी के बाद वह नर्सिंग कॉलेज की बस पकड़ने वाली थी, लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला. 13 अगस्त को उसका शव खेतों में मिला.

ये भी पढ़ें: ASI संदीप लाठर सुसाइड केस: रोहतक DSP दलीप कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन, IPS पूरन कुमार की पत्नी से पूछताछ संभव

TAGGED:

TEACHER MANISHA MAMLA
BHIWANI MANISHA CASE CBI
भिवानी मनीषा डेथ केस
मनीषा के पिता संजय कुमार
BHIWANI MANISHA DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.