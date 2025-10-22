ETV Bharat / state

भिवानी मनीषा डेथ केस: पिता संजय का दावा, बोले- "सीबीआई ने बताया सुसाइड नहीं मर्डर है"

भिवानी मनीषा डेथ केस ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले की 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है. अब तक आत्महत्या माने जा रहे इस केस को लेकर मनीषा के पिता संजय कुमार ने सनसनीखेज दावा किया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI की टीम ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में बताया है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि मर्डर है. एम्स रिपोर्ट ने पलटा पूरा मामला: दरअसल, मनीषा के पिता संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान संजय ने बताया कि "एम्स दिल्ली की पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस केस की दिशा बदल दी है. इससे पहले रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट में मनीषा की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन एम्स की रिपोर्ट में इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया है." भिवानी मनीषा के पिता संजय (ETV Bharat) CBI की जांच मर्डर एंगल पर केंद्रित: मनीषा के पिता ने आगे कहा कि CBI की जांच अब पूरी तरह मर्डर के एंगल पर चल रही है. CBI ने हमारे पूरे परिवार और स्थानीय गवाहों से गहन पूछताछ की है. वे साफ कर चुके हैं कि मनीषा की हत्या हुई है." "नर्सिंग कॉलेज पर शुरू से शक": मनीषा के पिता ने आइडियल नर्सिंग कॉलेज पर शुरुआत से ही शक जताया है. उनका कहना है कि, "मनीषा 11 अगस्त को स्कूल से लौटते समय कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी.इसके बाद वह लापता हो गई. 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में बरामद हुआ."