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भिवानी मनीषा मौत मामलाः मृतका के पिता 29 जून से डीसी ऑफिस के बाहर करेंगे आमरण अनशन

मनीषा मौत मामले में 10 माह बाद भी पहेली बरकरार है. सीबीआई न तो मामले में कोई खुलासा कर पाई है न ही कोई गिरफ्तारी.

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भिवानी मनीषा मौत मामलाः (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 22, 2026 at 1:51 PM IST

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भिवानी : बहुचर्चित मनीषा मौत मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. सोमवार को मनीषा के पिता भिवानी डीसी से आमरण अनशन की अनुमति लेने पहुंचे, पर डीसी नहीं मिले. पिता ने कहा कि "अनुमति मिले ना मिले, कोई साथ दे ना दे, मैं हर हाल में 29 जून को डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठूंगा."

क्या है पूरा मामलाः बता दें कि भिवानी जिला के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय मनीषा बीते साल 11 अगस्त को लापता हुई थी. दो दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला था. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस पर समय रहते तलाश न करने के आरोप लगाए. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा की परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया. आनन फानन में लोहारू थाना के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया. एसपी का तबादला किया गया. पर परिवार ने शव नहीं लिया. गांव में महापंचायत चलती रही. कई दिन बीत जाने पर सरकार ने केस सीबीआई को दिया तो परिजनों ने मनीषा का 21 अगस्त को अंतिम संस्कार किया.

29 जून से डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन की घोषणा (ETV Bharat)

10 माह बीता, CBI न कोई खुलासा कर पाई न गिरफ्तारीः केस सीबीआई को जाने के बाद सीबीआई टीम कई बार गांव जाकर परिजनों और केस से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर चुकी है. वहीं अब 10 माह से भी ज्यादा समय बीत चुका है. अब तक ना कोई खुलासा और ना कोई गिरफ्तारी हुई है. इससे गुस्साए पिता ने 29 जून से भिवानी डीसी ऑफिस पर आमरण अनशन करने का बड़ा फैसला लिया है. आज वो इसी की अनुमति लेने डीसी ऑफिस पहुंचे. पर डीसी के ऑफिस में ना होने पर उनके पीएम को अनुमति पत्र सौंपा.

पिता बोले 'सुसाइड नहीं, हत्या है': इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए संजय कुमार ने कहा कि "मैं 29 जून के आमरण अनशन की अनुमति लेने आया था. पर डीसी नहीं मिले. फिर कहा कि अनुमति मिले या ना मिले, कोई साथ आए या ना आए, मैं हर हाल में 29 जून को आमरण अनशन पर बैठूंगा." पिता संजय ने कहा कि "ये कोई शादी नहीं, मैंने किसी को अनशन पर आने का निमंत्रण नहीं दिया है." संजय का कहना है कि "मुझे ही नहीं, सभी को पता है कि मनीषा ने सुसाइड नहीं किया. उसकी हत्या हुई है. पर 10 महीने होने के बाद भी ना सीबीआई और ना सरकार ने अभी तक बताया कि जांच कहां तक पहुंची, क्या सबूत या सुराग मिले हैं."

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