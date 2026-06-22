ETV Bharat / state

भिवानी मनीषा मौत मामलाः मृतका के पिता 29 जून से डीसी ऑफिस के बाहर करेंगे आमरण अनशन

क्या है पूरा मामलाः बता दें कि भिवानी जिला के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय मनीषा बीते साल 11 अगस्त को लापता हुई थी. दो दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला था. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस पर समय रहते तलाश न करने के आरोप लगाए. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा की परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया. आनन फानन में लोहारू थाना के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया. एसपी का तबादला किया गया. पर परिवार ने शव नहीं लिया. गांव में महापंचायत चलती रही. कई दिन बीत जाने पर सरकार ने केस सीबीआई को दिया तो परिजनों ने मनीषा का 21 अगस्त को अंतिम संस्कार किया.

भिवानी : बहुचर्चित मनीषा मौत मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. सोमवार को मनीषा के पिता भिवानी डीसी से आमरण अनशन की अनुमति लेने पहुंचे, पर डीसी नहीं मिले. पिता ने कहा कि "अनुमति मिले ना मिले, कोई साथ दे ना दे, मैं हर हाल में 29 जून को डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठूंगा."

29 जून से डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन की घोषणा (ETV Bharat)

10 माह बीता, CBI न कोई खुलासा कर पाई न गिरफ्तारीः केस सीबीआई को जाने के बाद सीबीआई टीम कई बार गांव जाकर परिजनों और केस से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर चुकी है. वहीं अब 10 माह से भी ज्यादा समय बीत चुका है. अब तक ना कोई खुलासा और ना कोई गिरफ्तारी हुई है. इससे गुस्साए पिता ने 29 जून से भिवानी डीसी ऑफिस पर आमरण अनशन करने का बड़ा फैसला लिया है. आज वो इसी की अनुमति लेने डीसी ऑफिस पहुंचे. पर डीसी के ऑफिस में ना होने पर उनके पीएम को अनुमति पत्र सौंपा.

पिता बोले 'सुसाइड नहीं, हत्या है': इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए संजय कुमार ने कहा कि "मैं 29 जून के आमरण अनशन की अनुमति लेने आया था. पर डीसी नहीं मिले. फिर कहा कि अनुमति मिले या ना मिले, कोई साथ आए या ना आए, मैं हर हाल में 29 जून को आमरण अनशन पर बैठूंगा." पिता संजय ने कहा कि "ये कोई शादी नहीं, मैंने किसी को अनशन पर आने का निमंत्रण नहीं दिया है." संजय का कहना है कि "मुझे ही नहीं, सभी को पता है कि मनीषा ने सुसाइड नहीं किया. उसकी हत्या हुई है. पर 10 महीने होने के बाद भी ना सीबीआई और ना सरकार ने अभी तक बताया कि जांच कहां तक पहुंची, क्या सबूत या सुराग मिले हैं."