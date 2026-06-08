भिवानी मनीषा मौत मामला: महापंचायत में फूटा जनाक्रोश, 29 जून से आमरण अनशन का ऐलान, पिता बोले-"अब जान भी कुर्बान करनी पड़े तो करूंगा"
मनीषा मौत मामले में न्याय न मिलने से नाराज पिता ने आमरण अनशन का ऐलान किया. महापंचायत ने सरकार को 21 दिन का अल्टीमेटम दिया.
Published : June 8, 2026 at 10:46 AM IST
भिवानी: जिले की लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में इंसाफ की मांग अब बड़े जन आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है. रविवार को भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव में आयोजित विशाल महापंचायत में पीड़ित परिवार और संघर्ष समिति ने न्याय के लिए निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया. महापंचायत में मनीषा के पिता संजय ने भावुक होते हुए आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की.
न्याय के लिए पिता का बड़ा फैसला: महापंचायत के दौरान मनीषा के पिता संजय ने कहा कि, "मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं. अब मेरे पास आमरण अनशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है." उन्होंने समाज और आम लोगों से इस लड़ाई में साथ देने की अपील करते हुए कहा कि, "यह केवल उनकी बेटी का नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखने का भी सवाल है."
महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब: वहीं, ढाणी लक्ष्मण गांव में आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न वर्गों के लोग पहुंचे. सभा में वक्ताओं ने मामले की जांच में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि दस महीने बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिल सका है, जिससे समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
संघर्ष समिति ने दिया 21 दिन का अल्टीमेटम: महापंचायत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए संघर्ष समिति ने सरकार और प्रशासन को 21 दिन का अल्टीमेटम दिया. किसान नेता मेवा सिंह आर्य और पूर्व सरपंच सुभाष ने कहा कि, "यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर मनीषा की मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठाया गया और दोषियों को सामने नहीं लाया गया, तो 29 जून से भिवानी उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया जाएगा."
सीबीआई जांच पर उठे सवाल: वहीं, गांव के पूर्व सरपंच सुभाष ने केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि, "मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है. महापंचायत में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि जांच में हो रही देरी से पीड़ित परिवार का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है."
पिछले साल मिला था शव: दरअसल, पिछले साल यानी कि 13 अगस्त 2025 को लेडी टीचर मनीषा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था. घटना के बाद से ही परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई थी. लगातार उठती मांगों और दबाव के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.
आर-पार की लड़ाई के मूड में परिवार और समाज: महापंचायत में मौजूद लोगों ने स्पष्ट किया कि अब यह आंदोलन किसी एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज की न्याय की लड़ाई बन चुका है. संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.
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