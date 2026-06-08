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भिवानी मनीषा मौत मामला: महापंचायत में फूटा जनाक्रोश, 29 जून से आमरण अनशन का ऐलान, पिता बोले-"अब जान भी कुर्बान करनी पड़े तो करूंगा"

भिवानी मनीषा मौत मामला ( ETV Bharat )

भिवानी: जिले की लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में इंसाफ की मांग अब बड़े जन आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है. रविवार को भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव में आयोजित विशाल महापंचायत में पीड़ित परिवार और संघर्ष समिति ने न्याय के लिए निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया. महापंचायत में मनीषा के पिता संजय ने भावुक होते हुए आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की. न्याय के लिए पिता का बड़ा फैसला: महापंचायत के दौरान मनीषा के पिता संजय ने कहा कि, "मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं. अब मेरे पास आमरण अनशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है." उन्होंने समाज और आम लोगों से इस लड़ाई में साथ देने की अपील करते हुए कहा कि, "यह केवल उनकी बेटी का नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखने का भी सवाल है." 29 जून से आमरण अनशन का ऐलान (ETV Bharat) महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब: वहीं, ढाणी लक्ष्मण गांव में आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न वर्गों के लोग पहुंचे. सभा में वक्ताओं ने मामले की जांच में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि दस महीने बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिल सका है, जिससे समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.