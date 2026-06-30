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10 महीने बाद मनीषा केस में बड़ा मोड़, पिता ने खत्म किया आमरण अनशन, अब एक हफ्ते पर टिकी सबकी नजर

भिवानी की लेडी टीचर मनीषा मौत के मामले में आमरण अनशन पर बैठे पिता संजय कुमार ने अनशन समाप्त कर दिया.

Bhiwani Manisha Case
Bhiwani Manisha Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 30, 2026 at 8:30 AM IST

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भिवानी: सोमवार सुबह मनीषा के पिता संजय कुमार आमरण अनशन के लिए डीसी कार्यालय जा रहे थे. रास्ते में कुड़ल बास गांव के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया. अधिकारियों ने कहा कि आमरण अनशन की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा सकता. इस दौरान संजय कुमार के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे.

ग्रामीणों का विरोध, गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा: पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया और कई महिलाएं सड़क पर बैठकर रोने लगीं. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग वहीं धरने पर बैठ गए. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कुड़ल बास गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.

10 महीने बाद मनीषा केस में बड़ा मोड़, पिता ने खत्म किया आमरण अनशन (ETV Bharat)

डीसी कार्यालय से कांग्रेस नेताओं को भी हटाया गया: इस बीच डीसी कार्यालय में पहले से मौजूद कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया और उनके समर्थकों को भी पुलिस ने वहां से हटा दिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई. कुछ समय तक कार्यालय परिसर में तनाव का माहौल बना रहा.

एसपी के आश्वासन के बाद खत्म हुआ आमरण अनशन: पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के आश्वासन के बाद संजय कुमार ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया. संजय कुमार ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग है कि पहले इस मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी ही परिवार के सामने आकर पूरी जांच की जानकारी दें. एसपी ने एक सप्ताह के भीतर सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात कराने का भरोसा दिया है. इस बैठक में संजय कुमार, उनके परिवार के सदस्य और संघर्ष समिति के पांच प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसी आश्वासन के बाद अनशन समाप्त करने का फैसला लिया गया.

10 महीने बाद भी परिवार को नहीं मिला जवाब: संजय कुमार का कहना है कि उनकी बेटी की मौत को करीब 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक सीबीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई. परिवार लगातार मामले का खुलासा करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है.

क्या है पूरा मामला? मनीषा 11 अगस्त 2025 को अपने गांव ढाणी लक्ष्मण से प्ले स्कूल में ड्यूटी के लिए निकली थी. इसके बाद उसने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने की बात कही, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी. 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला. इसके बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन 18 अगस्त को जांच के बाद इसे आत्महत्या का मामला बताया. इस निष्कर्ष के विरोध में लोगों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए. बढ़ते विवाद के बीच मनीषा का तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमॉर्टम कराया गया. बाद में 26 अगस्त 2025 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. तब से परिवार जांच पूरी होने और सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहा है.

ये भी पढ़ें- भिवानी मनीषा मौत मामला: आमरण अनशन पर जा रहे पिता को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका, पिता बोले- "निष्पक्ष जांच तक आंदोलन रहेगा जारी"

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