लोहारू के कांग्रेस विधायक के बेटे की इंग्लैंड रिटर्न बहू, जींद के डेयरी कारोबारी की बेटी तमन्ना से शादी

भिवानी से कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया के बेटे योगेश फरटिया की शादी जींद के डेयरी कारोबारी बलजीत सिंह की बेटी तमन्ना से हो रही है.

लोहारू के कांग्रेस विधायक के बेटे की ग्रैंड शादी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 8:15 PM IST

3 Min Read
भिवानी : हरियाणा के भिवानी के लोहारू से कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया के बेटे की शादी जींद के डेयरी कारोबारी बलजीत सिंह रेढू की बेटी तमन्ना से हो रही है जो इलाके में चर्चा का विषय है. आज लोहारू में प्रीतिभोज था जिसके लिए हलके के 150 गांवों को चूल्हा न्योता दिया गया था यानी कि पूरे परिवार को भोजन पर बुलाया गया था.

90 हजार लोगों के खाने का इंतजाम : प्रीतिभोज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. विधायक फरटिया ने सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों को विशेष तौर पर बुलाया. लोहारू की मंडी में 5 एकड़ में पंडाल लगाया गया जिसमें 80 से 90 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था की गई. भोजन परोसने के लिए 5 हजार वेटर लगाए गए हैं. शादी की बाकी रस्में गुरुग्राम में एक नवंबर को होंगी. विधायक के बेटे योगेश फरटिया अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी संभालते हैं.

लोहारू के कांग्रेस विधायक के बेटे की शादी (Etv Bharat)

इंग्लैंड में पढ़ी हैं तमन्ना : वहीं जींद के रहने वाले लक्ष्य डेयरी एवं लक्ष्य फूड इंडिया लिमिटेड के संचालक बलजीत सिंह रेढू की बेटी तमन्ना ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में की है. वो यहां अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बंटा रही है. लक्ष्य स्वीट्स एवं लक्ष्य होटल का बिजनेस भी तमन्ना संभाल रही हैं. बलजीत सिंह रेढू के 2 बच्चे हैं, जिनमें से तमन्ना छोटी है. उनका बड़ा भाई अंकित रेढू है.

जींद के डेयरी कारोबारी की बेटी तमन्ना से हो रही शादी (Etv Bharat)

कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभालते हैं योगेश : विधायक राजबीर फरटिया के 2 बच्चे हैं, जिनमें से योगेश बड़े बेटे हैं और उनकी छोटी बहन की पहले ही शादी हो चुकी है. रोड कंस्ट्रक्शन का कोर्स करने वाले योगेश फिलहाल धत्तरवाल कंस्ट्रक्शन को संभाल रहे हैं. दोनों ही पक्ष बान-हल्दी से लेकर बाकी रस्मों को भव्यता के साथ पूरा कर रहे हैं और दिल खोलकर खर्च किया जा रहा है. विशेष तौर पर सिंगर-परफॉर्मर बुलाए जा रहे हैं. संगीत कार्यक्रमों के लिए भी दोनों परिवारों ने रिहर्सल की है. कोरियोग्राफर की भी मदद ली गई है.

लोहारू के कांग्रेस विधायक के बेटे (Etv Bharat)

90 विधायकों को शादी का न्यौता : विधायक राजबीर फरटिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर कई कांग्रेस और भाजपा नेताओं को शादी के लिए न्यौता दिया है. इसके अलावा हरियाणा के सभी 90 विधायकों को शादी के लिए आमंत्रित किया गया है.

कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभालते हैं योगेश (Etv Bharat)

जेपी दलाल को हराकर विधायक बने थे : आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में लोहारू सीट पर कांग्रेस के राजबीर फरटिया ने तत्कालीन कृषि मंत्री जेपी दलाल को हरा दिया था और पहली बार विधायक बने थे.

परिवार के साथ योगेश फरटिया (Etv Bharat)

