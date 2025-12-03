ETV Bharat / state

भिवानी में लोको पायलटों की भूख हड़ताल, 48 घंटे उपवास में रहकर चलाएंगे ट्रेन, बोले- "हमारे संग हो रहा सौतेला व्यवहार"

भिवानी में लोको पायलटों की भूख हड़ताल ( Etv Bharat )

भिवानी: भिवानी रेलवे स्टेशन पर बुधवार को लोको पायलटों ने अपनी मांगों को लेकर 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसके चलते वे बिना भोजन किए ड्यूटी करने को मजबूर हुए हैं. पायलटों ने कहा कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और उन्हें जल्द पूरा किया जाए. लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेतृत्व में आंदोलन: ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेतृत्व में 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक यह 48 घंटे का उपवास आंदोलन चल रहा है. इस अवधि में लोको पायलट बिना भोजन किए ट्रेनें संचालित कर रहे हैं. हड़ताल के दौरान लोको पायलटों ने भिवानी रेलवे स्टेशन पर धरना भी दिया और अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. 48 घंटे उपवास में रहकर चलाएंगे ट्रेन (Etv Bharat)