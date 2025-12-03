ETV Bharat / state

भिवानी में लोको पायलटों की भूख हड़ताल, 48 घंटे उपवास में रहकर चलाएंगे ट्रेन, बोले- "हमारे संग हो रहा सौतेला व्यवहार"

भिवानी में लोको पायलटों ने वेतन, विश्राम और कार्य-समय से जुड़ी मांगों को लेकर 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है.

BHIWANI LOCO PILOTS STRIKE
भिवानी में लोको पायलटों की भूख हड़ताल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 3, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: भिवानी रेलवे स्टेशन पर बुधवार को लोको पायलटों ने अपनी मांगों को लेकर 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसके चलते वे बिना भोजन किए ड्यूटी करने को मजबूर हुए हैं. पायलटों ने कहा कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और उन्हें जल्द पूरा किया जाए.

लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेतृत्व में आंदोलन: ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेतृत्व में 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक यह 48 घंटे का उपवास आंदोलन चल रहा है. इस अवधि में लोको पायलट बिना भोजन किए ट्रेनें संचालित कर रहे हैं. हड़ताल के दौरान लोको पायलटों ने भिवानी रेलवे स्टेशन पर धरना भी दिया और अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया.

48 घंटे उपवास में रहकर चलाएंगे ट्रेन (Etv Bharat)

जानें क्या है मुख्य मांगें: एसोसिएशन के शाखा अध्यक्ष राधेश्याम यादव ने कहा कि, "लोको पायलटों को सातवें वेतन आयोग में वादा किया गया महंगाई भत्ता अब तक नहीं मिला है." वहीं, कर्मचारी नेता दिनेश यादव ने कहा कि, "हमारी मांगों में ड्यूटी का समय अधिकतम आठ घंटे तय करना, 46 घंटे का साप्ताहिक विश्राम, लगातार केवल दो नाइट ड्यूटी, रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती और मौजूदा आराम व्यवस्था का सख्ती से पालन शामिल है."

विश्राम न मिलने से बढ़ रहा दुर्घटनाओं का खतरा: लोको पायलट का कहना है कि, "हमें न तो 16 घंटे का अनिवार्य दैनिक विश्राम मिल रहा है और न ही 46 घंटे का साप्ताहिक अवकाश. इसके विपरीत हमसे 12 से 14 घंटे तक लगातार ड्यूटी कराई जा रही है. अत्यधिक थकान से ट्रेन संचालन में खतरा बढ़ जाता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ रही है." उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और उग्र करेंगे.

ये भी पढ़ें: विश्व दिव्यांग दिवस पर भिवानी में भारत–नेपाल दिव्यांग यूनिटी कप का आगाज, खिलाड़ियों में दिखा उत्साह

TAGGED:

भिवानी लोको पायलट हड़ताल
INDIAN RAILWAYS HUNGER STRIKE
48 HOUR FASTING BY LOCO PILOTS
LOCO PILOTS DUTY HOURS ISSUE
BHIWANI LOCO PILOTS STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.