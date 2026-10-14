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करनाल में भिवानी के जूडो खिलाड़ियों का जलवा, मुस्कान ने जीता गोल्ड तो विहान ने झटका सिल्वर, गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

करनाल में भिवानी के जूडो खिलाड़ियों का जलवा ( ETV Bharat )

भिवानी: करनाल के असंध में आयोजित सीबीएसई नेशनल जूडो प्रतियोगिता में भिवानी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया. प्रतियोगिता में मुस्कान ने स्वर्ण पदक, जबकि विहान ने रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का फूल-मालाओं और नोटों के हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया.

48 किलो में मुस्कान का गोल्ड: दरअसल, प्रतियोगिता में 48 किलोग्राम भार वर्ग में उतरी मुस्कान ने कड़े मुकाबलों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया. वहीं, 40 किलोग्राम भार वर्ग में विहान ने अपने दमदार खेल की बदौलत रजत पदक जीता. दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय कोच के मार्गदर्शन और लगातार प्रैक्टिस को दिया है. मुस्कान ने कहा कि, "करनाल में आयोजित सीबीएसई नेशनल प्रतियोगिता में मैंने कड़े मुकाबलों के बाद गोल्ड मेडल हासिल किया." वहीं, 40 किलोग्राम भार वर्ग में उतरे विहान ने कहा कि, "मैंने असंध में हुई नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है."

भिवानी की मुस्कान ने सीबीएसई नेशनल जूडो में गोल्ड और विहान ने सिल्वर जीता (ETV Bharat) अजीत बामला ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला: खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मौजूद यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत बामला ने विजेताओं को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "सीबीएसई नेशनल चैंपियनशिप में भिवानी के बच्चों ने गोल्ड और सिल्वर जीतकर जिले का मान बढ़ाया है. हाल ही में आयोजित महाकुंभ ट्रायल में भी इन खिलाड़ियों का चयन हुआ है. नकद पुरस्कार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं." भीम स्टेडियम में बड़े हॉल की जरूरत: अजीत बामला ने जूडो खिलाड़ियों की सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "भिवानी के भीम स्टेडियम में अभ्यास के लिए बड़े हॉल की सख्त जरूरत है. उन्होंने सरकार और प्रशासन से जूडो के लिए अलग हॉल बनवाने की मांग की. पर्याप्त जगह मिलने से खिलाड़ी बेहतर अभ्यास कर सकेंगे और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे."