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भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा भिवानी, विधायक और ग्राम पंचायत पर ग्रामीणों मे लगाया उपेक्षा का आरोप

भिवानी में पेयजल संकट ( ETV Bharat )

भिवानी: जिला के गांव उमरावत में पिछले कई महीनों से गहराए पेयजल संकट ने ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. गांव के लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायतें करने के बावजूद न तो क्षेत्र के विधायक, न ग्राम पंचायत और न ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भी पानी जुटाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. घरों तक नहीं पहुंच रहा है पर्याप्त पानी: ग्रामीण संदीप कुमार, मनीष, साहिल और कपिल का कहना है कि "उमरावत गांव भिवानी शहर से मात्र चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. शहर के इतने निकट होने के बावजूद गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है." विशेष रूप से पेयजल संकट ने ग्रामीणों का जीवन बेहद कठिन बना दिया है. लोगों का कहना है कि "जिस गांव में हर घर तक पर्याप्त पानी पहुंचना चाहिए था, वहां आज लोग एक-एक बूंद पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं." ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी समस्या के समाधान के बजाय मूक दर्शक बने हुए हैं. कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है."