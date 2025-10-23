ETV Bharat / state

भैया दूज पर भिवानी की बेटियों का दिखा अनोखा अंदाज, पेड़-पौधों को बांधा रक्षा सूत्र, दिया पर्यावरण बचाने का संदेश

भिवानी: भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक भैया दूज का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इसी कड़ी में भिवानी की बेटियों ने इसे एक अनोखे और प्रेरणादायी अंदाज में मनाया. दरअसल, राष्ट्रपति अवॉर्डी अशोक भारद्वाज की बेटियां आरोही और नव्या ने इस बार भैया दूज को पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया. दोनों ने न केवल एक-दूसरे को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा, बल्कि पेड़-पौधों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें भी रक्षा सूत्र बांधा.

बेटियों ने लिया खास संकल्प: आरोही और नव्या ने कहा कि हमारे प्राणों के सच्चे रक्षक पेड़-पौधे हैं. उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि धरती पर हरियाली बनी रहे और सभी लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आएं. इन दोनों बेटियों ने समाज से अपील की कि हर व्यक्ति को अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए. दोनों बहनों ने कहा कि यदि हम सच में अपने प्रियजनों के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, तो हमें पर्यावरण को संरक्षित रखना होगा. पेड़-पौधों की रक्षा करना ही असली रक्षा सूत्र है. प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘स्वच्छ भारत अभियान’ से प्रेरणा लेते हुए वे स्वच्छ और हरित भारत बनाने का संकल्प ले रही हैं.वहीं, पूर्व, काव्या और अन्य बच्चों ने भी अपने स्कूल में भैया दूज का पर्व मनाया और एक-दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर सहयोग व संरक्षण का संकल्प लिया.

"भैया दूज भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक":वहीं, इस मौके पर भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौ. धर्मबीर सिंह की धर्मपत्नी मुन्नी देवी ने कहा कि भैया दूज भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है. हमारे पर्व न केवल संस्कृति की विरासत हैं, बल्कि वे सकारात्मक संदेश और सामाजिक एकता को भी दर्शाते हैं. हमें ऐसे पर्वों से प्रेरणा लेकर समाज और प्रकृति के संरक्षण का संदेश आगे बढ़ाना चाहिए.

ये भी पढ़ें:शर्मनाक! फतेहाबाद में मिला नवजात बच्ची का शव, ग्रामीणों में आक्रोश, जांच में जुटी पुलिस