भिवानी की बेटी मुस्कान श्योराण का जोरदार स्वागत, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में जीते दो पदक

भिवानी: खेल नगरी भिवानी जिसे मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, की माटी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरी है. स्थानीय विद्या नगर निवासी पैरा एथलीट मुस्कान श्योराण ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो कांस्य पदक भारत की झोली में डाले हैं. सोमवार को मुस्कान के गृह नगर लौटने पर लोगों ने पलक-पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया और स्थानीय भीम स्टेडियम से लेकर विद्या नगर तक एक भव्य विजयी जुलूस निकाला गया. इसके बाद विद्या नगर में इलाके के लोगों के द्वारा सम्मान किया गया.

45 देशों के पैरा एथलीट हुए शामिलः बता दें कि दुबई में 7 से 14 दिसंबर तक एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था. इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में 45 देशों के युवा पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया. मुस्कान श्योराण ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दो अलग-अलग स्पर्धाओं में मेडल हासिल किए, जिसमें शॉट पुट में कांस्य पदक और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक मुस्कान ने हासिल किया. इस दोहरी सफलता के साथ मुस्कान ने न केवल भिवानी बल्कि पूरे हरियाणा और देश को गौरवान्वित किया है.

कई उपलब्धियां हैं मुस्कान के नामः मुस्कान की यह सफलता रातों-रात नहीं मिली है, बल्कि यह उनकी निरंतर कड़ी मेहनत का परिणाम है. इससे पूर्व इसी वर्ष 2025 में ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में आयोजित नेशनल पैरा गेम्स में भी शॉट पुट और डिस्कस थ्रो, दोनों ही स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की थी. इसके अलावा वे खेलो इंडिया-2025 में गोल्ड मेडल, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2025 में गोल्ड मेडल और नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2024 में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है.

