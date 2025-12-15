ETV Bharat / state

भिवानी की बेटी मुस्कान श्योराण का जोरदार स्वागत, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में जीते दो पदक

एशियन यूथ पैरा गेम्स में भिवानी की मुस्कान श्योराण ने शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में दो कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 15, 2025 at 4:47 PM IST

भिवानी: खेल नगरी भिवानी जिसे मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, की माटी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरी है. स्थानीय विद्या नगर निवासी पैरा एथलीट मुस्कान श्योराण ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो कांस्य पदक भारत की झोली में डाले हैं. सोमवार को मुस्कान के गृह नगर लौटने पर लोगों ने पलक-पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया और स्थानीय भीम स्टेडियम से लेकर विद्या नगर तक एक भव्य विजयी जुलूस निकाला गया. इसके बाद विद्या नगर में इलाके के लोगों के द्वारा सम्मान किया गया.

45 देशों के पैरा एथलीट हुए शामिलः बता दें कि दुबई में 7 से 14 दिसंबर तक एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था. इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में 45 देशों के युवा पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया. मुस्कान श्योराण ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दो अलग-अलग स्पर्धाओं में मेडल हासिल किए, जिसमें शॉट पुट में कांस्य पदक और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक मुस्कान ने हासिल किया. इस दोहरी सफलता के साथ मुस्कान ने न केवल भिवानी बल्कि पूरे हरियाणा और देश को गौरवान्वित किया है.

कई उपलब्धियां हैं मुस्कान के नामः मुस्कान की यह सफलता रातों-रात नहीं मिली है, बल्कि यह उनकी निरंतर कड़ी मेहनत का परिणाम है. इससे पूर्व इसी वर्ष 2025 में ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में आयोजित नेशनल पैरा गेम्स में भी शॉट पुट और डिस्कस थ्रो, दोनों ही स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की थी. इसके अलावा वे खेलो इंडिया-2025 में गोल्ड मेडल, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2025 में गोल्ड मेडल और नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2024 में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है.

मुस्कान का भविष्य उज्ज्वल हैः खेल डीपीई बलवान ने कहा कि "मुस्कान की यह जीत उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और अनुशासन का परिणाम है. शारीरिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए उसने खेल के मैदान में जो जज्बा दिखाया है, वह काबिले तारीफ है. पहले ग्वालियर में नेशनल गोल्ड और अब दुबई में एशियन यूथ गेम्स में दो मेडल जीतना यह साबित करता है कि मुस्कान का भविष्य उज्ज्वल है. यह बेटी आने वाले समय में पैरा ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर भी देश का नाम रोशन करेगी."

परिवार को बेटी पर गर्वः मुस्कान के पिता रमेश श्योराण और माता बाला देवी को अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व है. उन्होंने कहा कि "उन्हें पूरा विश्वास है कि वे भविष्य में भी इसी प्रकार से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी." वहीं मुस्कान के दादा धन्नाराम जेलदार ने कहा कि "मुस्कान श्योराण की यह उपलब्धि भिवानी की खेल परंपरा में एक और सुनहरा अध्याय है. उनका यह सफर क्षेत्र के अन्य दिव्यांग बच्चों और युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर उभरा है कि अगर हौसले बुलंद हों, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता."

