नए साल पर भिवानी के किसानों के लिए खुशखबरी, 417 करोड़ की लागत से बनेगी भिवानी घघ्घर ड्रेन

भिवानी: नया साल भिवानी के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है. दरअसल जिला प्रशासन ने अत्याधिक बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए बनाई गई भिवानी-घघ्घर ड्रेन को आरसीसी (रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट) से बनाए जाने की योजना तैयार की है. इस योजना पर करीब 417 करोड़ रुपये की लागत आएगी. डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग ने इस एस्टीमेट को चंडीगढ़ मुख्यालय भेजा है.

भिवानी घघ्घर ड्रेन: बरसात के मौसम के दौरान खेतों में जलभराव की स्थिति बनने पर उस पानी को भिवानी घघ्घर ड्रेन में डाला जाता है. पानी के दबाव से ड्रेन के टूटने की स्थिति भी बन जाती है, इससे खेतों में नुकसान और अधिक बन जाता है. नुकसान के बचाव को लेकर डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग ने ड्रेन को आरसीसी से बनाने की योजना तैयार की है, जो गांव बापोड़ा के समीप से हिसार जिला के गांव दाहिमा तक है, जिसकी लंबाई करीब 51 किमी है.

चंडीगढ़ भेजा गया ड्रेन का एस्टीमेट: सिंचाई विभाग ने ड्रेन के आरसीसी बनाए जाने के एस्टीमेट को तैयार कर चंडीगढ़ मुख्यालय भेज दिया है. ड्रेन के आरसीसी बनने के बाद इसके टूटने की नौबत नहीं आएगी, वहीं दूसरी ओर इसकी क्षमता भी बढ जाएगी, जिससे किसानों को काफी हद तक राहत मिलेगी. वहीं दूसरी और डीसी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर गांव बापोड़ा और सुई के नजदीक क्षेत्र में भिवानी-घघ्घर ड्रेन का निरीक्षण किया.

ड्रेन से लगती 70 प्रतिशत जमीन पर बिजाई नहीं: बापोड़ा गांव के सरपंच सुग्रीव ने डीसी को बताया कि जलभराव होने से ड्रेन के साथ लगती करीब 70 प्रतिशत खेतों की जमीन पर बिजाई नहीं हो पाई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि गांव बापोड़ा से बलियाली तक ड्रेन में पत्थरों द्वारा कार्य करवाया जाना है, लेकिन वह कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन उसके बाद आगे नहीं हुआ.