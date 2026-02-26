ETV Bharat / state

भिवानी में दिखेगी “मिनी चंडीगढ़” की झलक, शहर में लगेगा म्यूजिक सिस्टम और डिजिटल एलईडी स्क्रीन

भिवानी में दिखेगी “मिनी चंडीगढ़” की झलक ( Etv Bharat )

भिवानी: नगर परिषद ने भिवानी शहर को और अधिक आकर्षक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है. इस योजना के तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर चंडीगढ़ की तर्ज पर म्यूजिक सिस्टम लगाए जाएंगे, जिन पर मधुर धुनों के साथ नागरिकों से शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की अपील की जाएगी. साथ ही, शहर के डिवाइडरों और बस क्यू शैल्टरों पर डिजिटल एलईडी स्क्रीन स्थापित की जाएंगी, जिन पर नगर परिषद और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. म्यूजिक सिस्टम से जागरूकता: चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताया कि, "नगर परिषद द्वारा शहर में स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. योजना के तहत शहर के 14 पुराने कचरा प्वाइंट हटाए गए हैं और उनके स्थान पर नई सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है. डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण जारी है और ऑटो टिपर के माध्यम से नागरिकों से जगह-जगह कचरा न फेंकने की अपील की जाती है. अब इस प्रयास को और प्रभावी बनाने के लिए म्यूजिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा." शहर में लगेगा म्यूजिक सिस्टम और डिजिटल एलईडी स्क्रीन (Etv Bharat) प्रमुख चौराहों का चयन: भिवानी शहर में रोहतक गेट पर महाराजा अग्रसेन चौक, महाराणा प्रताप चौक हांसी गेट, पंडित नेकीराम शर्मा चौक घंटाघर, लाला लाजपत राय चौक, सर छोटूराम चौक, महर्षि वाल्मीकि चौक, भगवान परशुराम चौक, शहीद भगत सिंह चौक और चंद्रशेखर आजाद चौक जैसे प्रमुख चौराहे हैं. नगर परिषद इन सभी चौराहों पर म्यूजिक सिस्टम लगाने की योजना बना रही है. इन सिस्टमों पर शहर की स्वच्छता और सुंदरता के लिए नागरिकों से नियमित अपील की जाएगी.