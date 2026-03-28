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पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह का भिवानी में हुआ अंतिम संस्कार, पाक और चीन युद्ध लड़ चुके थे

पाक और चीन की जंंग में शामिल रहे पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह का आज भिवानी में अंतिम संस्कार किया गया.

FORMER MP JANGBIR SINGH PASSES AWAY
सांसद रहे चौधरी जंगबीर सिंह पंचतत्व में विलीन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 8:09 PM IST

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भिवानी: सांसद रहे चौधरी जंगबीर सिंह का लंबी बीमारी के कारण 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था. आज उनका अंतिम संस्कार पैत्रिक गांव खरकड़ी मालवान में किया गया. उनके अंतिम संस्कार में संत कंवर महाराज, कुलदीप बिश्नोई, विधायक सुनील सांगवान, दिग्विजय चौटाला सहित कई पूर्व विधायक सहित हजारों लोग मौजूद रहे और सभी ने नम आंखों से विदाई दी.

1941 में खरकड़ी गांव में हुआ था जन्म: चौधरी जंगबीर सिंह का जन्म तोशाम हलके के खरकड़ी (माखवान) गांव में एक मार्च 1941 को हुआ था. उन्होंने एमए और एलएलबी तक पढ़ाई की और फौज में भर्ती हुए. उन्होंने 1962 और 1965 की चीन और पाक से लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे. इसके बाद वो राजनीति में आए और आपातकाल के दौरान 1975 से 77 तक 19 महीने हिसार जेल में रहे. उन्होंने तोशाम से पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा. मात्रा 1259 मतों से हारे थे. इसके बाद वो बंसीलाल के साथ आए और 1991 में बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी से भिवानी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने गए.

पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह का हुआ अंतिम संस्कार (Etv Bharat)

लंबी बीमारी के कारण हुआ निधनः बीते अक्टूबर महीने से वो बीमार चल रहे थे. लंबी बीमारी के कारण 86 साल की उम्र में कल मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जंगबीर सिंह से मेरे और मेरे पिता चौधरी भजनलाल का दशकों से रिश्ता रहा है. मैं आगे भी तन मन धन से उनके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा. चरखी दादरी से भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि जंगबीर सिंह के परिवार से मेरे और मेरे पिता सतपाल सांगवान के घनिष्ठ संबंध रहे हैं. जंगबीर सिंह बहादुर सैनिक, समाजसेवी और लड़ाका नेता रहे हैं.

आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में रहेः JJP के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चौ. जंगबीर सिंह वॉर हीरो और हरियाणा की शान थे, चौ. जंगबीर सिंह ने सेना में रहते चीन और पाक से लड़ाई लड़ी. देश को राजनीतिक आजादी दिलाने को मेरे परदादा देवीलाल के साथ 19 महीने आपातकाल के दौरान जेल में रहे. उन्होंने कहा कि चौ. जंगबीर सिंह को हरियाणा हमेशा याद रखेगा और युवा पीढ़ी को उनके संघर्ष से प्रेरणा मिलेगी.

ये भी पढ़ें-हरियाणा पूर्व सांसद जंगबीर सिंह का निधन, पाकिस्तान और चीन की लड़ाई में रहे शामिल, आपातकाल के दौरान जेल भी गए

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