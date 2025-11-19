ETV Bharat / state

एचएयू हिसार से खरीदे गए मूली के सीड ने किसान को कराया 40 लाख का नुकसान, विश्वविद्यालय ने दी सफाई, कहा-"गलत तरीके से की गई खेती "

भिवानी के किसान अशोक कादियान ने एचएयू हिसार से खरीदा पीबी-2 मूली बीज नकली बताया. मामले में विश्वविद्यालय ने सफाई दी.

PB2 radish Fake seeds allegation
मूली बीज गुणवत्ता विवाद (ETV Bharat)
ETV Bharat Haryana Team

November 19, 2025

November 19, 2025

भिवानी/हिसार: भिवानी जिले के गांव बड़ेसरा के किसान अशोक कादियान के लिए 2025 की मूली की फसल कड़वी याद बन गई. उन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) हिसार से पीबी-2 मूली के बीज खरीदे थे. उनका आरोप है कि यह बीज नकली निकला, जिससे उनकी 10 एकड़ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई. उन्हें लगभग 40 लाख रुपये का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा.

"मूली बाजार में बिकने लायक नहीं": कादियान ने बताया कि, "मैंने 20 अगस्त 2025 को 10 एकड़ भूमि पर मूली की बिजाई की और इसके लिए एचएयू से बीज खरीदा, जिसका पक्का बिल उनके पास मौजूद है. लेकिन जब फसल तैयार हुई, तो हमने देखा कि मूली की जड़ में सामान्य एक मूली की जगह तीन से चार मूली उग गईं और उसके चारों ओर केवल जड़ें ही बनी हुई थीं. इस वजह से मूली बाजार में बिकने लायक नहीं रही."

PB2 radish Fake seeds allegation
मूली के सीड ने किसान को कराया 40 लाख का नुकसान (ETV Bharat)

किसानों का आरोप: पीड़ित किसान का कहना है कि, "उनके खेत की मिट्टी बालू है और सिंचाई मिनी स्प्रिंकल प्रणाली से की गई थी. बालू मिट्टी मूली की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिससे जड़ों की वृद्धि में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी. फसल का नुकसान केवल और केवल नकली बीज पीबी-2 के कारण हुआ."

कृषि फसल नुकसान (ETV Bharat)

फसल में गड़बड़ी के बाद शिकायत: फसल में गड़बड़ी दिखाई देने के तुरंत बाद कादियान ने एचएयू को शिकायत दी. विश्वविद्यालय की टीम मौके पर पहुंची और खेत का निरीक्षण किया. हालांकि, किसान को हुए आर्थिक नुकसान और मानसिक उत्पीड़न की भरपाई के लिए टीम की ओर से कोई ठोस आश्वासन या मुआवजा नहीं दिया गया. अशोक कादियान ने कहा कि बीज विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था से खरीदा गया था और उस पर विश्वास करके उन्होंने अपनी पूरी पूंजी और मेहनत लगाई थी. अब फसल खराब होने के कारण उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.उन्होंने एचएयू से उचित मुआवजे की मांग की है. साथ ही मांग पूरी न होने पर कानूनी विकल्पों पर विचार करने की चेतावनी दी.

विश्वविद्यालय ने रखा अपना पक्ष (ETV Bharat)

विश्वविद्यालय ने रखा अपना पक्ष: वहीं, हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बीज की गुणवत्ता पर अपना पक्ष रखा. विश्वविद्यालय के वैजीटेबल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एसके तलहान ने बताया कि, "टीम में डॉ. विजयपाल, डॉ. धर्मवीर दुहान, डॉ. कुलदीप, डॉ. हंसराज और बागवानी विभाग की ज्योति मैडम शामिल थे. टीम ने खेत में मूली उखाड़ कर जांच की. फसल में समस्या ज्यादा पानी देने और बारिश के कारण हुई. कादियान ने एक ही समय में कई एकड़ में मूली की बुवाई की, जो कि मूली की उपयुक्त पैदावार के लिए सही नहीं है."

समस्या मौसमीय परिस्थितियों के कारण हुई: डॉ. तलहान ने आगे बताया कि, "अन्य क्षेत्रों के किसान, जैसे ढाणी जग्गा और सिरसा के तारा चंद ने भी उसी बीज का उपयोग किया, उनकी मूली की पैदावार अच्छी रही. उनके बीज में किसी भी तरह की कमी नहीं है और समस्या केवल खेती के तरीके और मौसमीय परिस्थितियों के कारण हुई."

किसान अशोक कादियान और विश्वविद्यालय के बीच यह विवाद कृषि जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है. किसान आर्थिक नुकसान और मुआवजे की मांग पर अड़े हैं, जबकि विश्वविद्यालय ने बीज को दोषमुक्त बताया है.

November 19, 2025

PB2 RADISH SEEDS
BHIWANI FARMER FAKE SEEDS
BHIWANI RADISH FARMING PROBLEM
पीबी 2 मूली बीज
BHIWANI FAKE SEEDS CONTROVERSY

