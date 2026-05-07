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भिवानी में पेयजल संकट गहराया, कहीं दो तो कहीं पांच दिन बाद हो रही सप्लाई, सड़कों पर उतरे लोग

भिवानी में गहराया पानी संकट ( Etv Bharat )

भिवानी : भिवानी शहर में इन दिनों पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है. शहर की कई कॉलोनियों में दो से पांच दिन के अंतराल के बाद पानी की सप्लाई होने से आमजन परेशान हैं. पिछले दो सप्ताह के दौरान पानी की समस्या को लेकर कई इलाकों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, जबकि कुछ स्थानों पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई. शहर के 31 वार्डों में पानी सप्लाई तीन बड़े जलघरों के माध्यम से की जाती है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था पानी की मांग को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है. पुरानी व्यवस्था बनी परेशानी की वजह: दरअसल, भिवानी शहर के निनाण गांव, महम रोड वाटर वर्क्स और दिनोद रोड डाबर क्षेत्र के जलघरों से शहर में पानी की सप्लाई होती है. इनमें मिताथल हेड से पानी मोटरों के जरिए पहुंचाया जाता है, लेकिन वर्षों पुरानी मोटरें और कमजोर पाइपलाइन व्यवस्था अब शहर की जरूरतों के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं. अधिकारियों के अनुसार मिताथल हेड से जलघरों तक पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन की क्षमता कम होने के कारण जलघर पूरी तरह नहीं भर पा रहे हैं. कहीं दो तो कहीं पांच दिन बाद हो रही सप्लाई (Etv Bharat) पानी की मांग को लेकर कांग्रेस का घेराव: पेयजल संकट को लेकर भिवानी जिला कांग्रेस ने पब्लिक हेल्थ विभाग कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि, "सरकार और प्रशासन जनता तक पानी जैसी मूलभूत सुविधा पहुंचाने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं. अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी. पानी की कमी के चलते लोगों को महंगे दामों पर टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं, जबकि दैनिक कार्यों के लिए भी पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है. घेराव के बाद कांग्रेस नेताओं ने पब्लिक हेल्थ विभाग के एसई से फोन पर बात की, जिन्होंने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया."