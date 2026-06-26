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सरकारी खरीद से जुड़े एससी-एसटी उद्यमी, भिवानी में जागरूकता कार्यक्रम ने बढ़ाया आत्मविश्वास

भिवानी में एससी-एसटी हब कार्यक्रम के जरिए 120 से अधिक युवाओं को उद्यमिता, सरकारी खरीद, ऋण और स्वरोजगार की जानकारी दी गई.

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सरकारी खरीद से जुड़े एससी-एसटी उद्यमी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 26, 2026 at 2:47 PM IST

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भिवानी: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से भिवानी में नेशनल एससी-एसटी हब, आगरा और दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के संयुक्त तत्वावधान में इंटरप्रेन्योर अवेयरनेस एवं स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में 120 से अधिक युवाओं और उद्यमियों ने भाग लेकर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और सरकारी खरीद प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की.

सरकारी खरीद में मिलेगा बड़ा अवसर: कार्यक्रम में नेशनल एससी-एसटी हब, आगरा के प्रभारी ए.के. श्रीवास्तव ने कहा, "केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की जाने वाली खरीद में एससी-एसटी उद्यमियों के लिए चार प्रतिशत खरीद अनिवार्य की गई है. इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है. सरकारी खरीद के माध्यम से करीब 150 प्रकार के उत्पादों की मांग रहती है, जिससे नए उद्यमियों को बड़ा बाजार उपलब्ध हो सकता है."

भिवानी में जागरूकता कार्यक्रम ने बढ़ाया आत्मविश्वास (ETV Bharat)

उद्यमिता को मिलेगा आर्थिक संबल: कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ए.के. श्रीवास्तव ने आगे कहा कि, "एमएसएमई के माध्यम से पात्र उद्यमियों को 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटर के उपलब्ध कराया जाता है. विशेष परिस्थितियों में यह राशि 15 करोड़ रुपये तक भी पहुंच सकती है. इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है. सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार सृजक तैयार करना है."

समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल: वहीं, डिक्की हरियाणा के अध्यक्ष महावीर सिंह ने कहा कि, "सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले उद्योगपति बनें. ऐसे कार्यक्रम समाज के युवाओं को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं. मेरी युवाओं से अपील है कि वे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं."

लाभार्थी ने साझा किया अपना अनुभव: कार्यक्रम में लाभार्थी महेंद्र सिंह बिधनोई ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि, "मैंने इस योजना के तहत 11 लाख रुपये का ऋण लेकर अपना उद्योग शुरू किया. पहले मैं मजदूरी करता था, लेकिन आज अपने उद्योग का मालिक हूं. यह बदलाव नेशनल एससी-एसटी हब योजना की बदौलत संभव हुआ है."

युवाओं में दिखा उत्साह: कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया, उद्यम पंजीकरण, वित्तीय सहायता, ऋण, सब्सिडी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम समाज के वंचित वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेंगे.

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