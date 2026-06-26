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सरकारी खरीद से जुड़े एससी-एसटी उद्यमी, भिवानी में जागरूकता कार्यक्रम ने बढ़ाया आत्मविश्वास

भिवानी: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से भिवानी में नेशनल एससी-एसटी हब, आगरा और दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के संयुक्त तत्वावधान में इंटरप्रेन्योर अवेयरनेस एवं स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में 120 से अधिक युवाओं और उद्यमियों ने भाग लेकर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और सरकारी खरीद प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की.

सरकारी खरीद में मिलेगा बड़ा अवसर: कार्यक्रम में नेशनल एससी-एसटी हब, आगरा के प्रभारी ए.के. श्रीवास्तव ने कहा, "केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की जाने वाली खरीद में एससी-एसटी उद्यमियों के लिए चार प्रतिशत खरीद अनिवार्य की गई है. इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है. सरकारी खरीद के माध्यम से करीब 150 प्रकार के उत्पादों की मांग रहती है, जिससे नए उद्यमियों को बड़ा बाजार उपलब्ध हो सकता है."

भिवानी में जागरूकता कार्यक्रम ने बढ़ाया आत्मविश्वास (ETV Bharat)

उद्यमिता को मिलेगा आर्थिक संबल: कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ए.के. श्रीवास्तव ने आगे कहा कि, "एमएसएमई के माध्यम से पात्र उद्यमियों को 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटर के उपलब्ध कराया जाता है. विशेष परिस्थितियों में यह राशि 15 करोड़ रुपये तक भी पहुंच सकती है. इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है. सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार सृजक तैयार करना है."