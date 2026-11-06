Sex ratio सुधार में भिवानी बना हरियाणा का सिरमौर, लिंगानुपात में पूरे प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान
Sex ratio in Bhiwani: हरियाणा में लिंगानुपात में लगातार सुधार हो रहा है. सेक्स रेशियो के मामले में भिवानी पहले स्थान पर पहुंचा.
Published : November 6, 2026 at 6:05 PM IST
भिवानी: जिला स्वास्थ्य विभाग के उत्कृष्ट प्रयासों और पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम करने में सफल रहा है. हाल ही में जारी राज्य स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार, लिंगानुपात के मामलों और इससे जुड़ी गतिविधियों में भिवानी जिला पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि करनाल और नूंह दूसरे स्थान पर हैं. इस उपलब्धि की पुष्टि करते हुए भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि जिले का लिंगानुपात 937 तक पहुंच गया है, जिसे अब बढ़ाकर 950 से ऊपर ले जाने का लक्ष्य है.
भ्रूण हत्या रोकने के लिए कई स्तरों पर कार्रवाईः डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि "स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम विशेषकर डॉ. अनु चौधरी और अन्य सदस्यों की कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल हुआ है. स्टेट हेडक्वार्टर के दिशा-निर्देशों के तहत हर मंगलवार को नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं. जिले में अवैध भ्रूण जांच और लिंग परीक्षण करने वालों पर नकेल कसने के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्रों और मैडिकल स्टोर्स पर लगातार डकोय ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इसके साथ ही लगभग 160 आशा वर्कर, एएनएम, एसएमओ और चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्य में सक्रिय रूप से लगाया गया है और हर महीने की गतिविधियों से उपायुक्त महोदय को भी अवगत कराया जाता है."
लिंगानुपात 935 के साथ राज्य में पहले स्थान पर भिवानीः डॉ. शांडिल्य ने बताया कि प्रदेश स्तर पर बात करें तो भिवानी 935 के लिंगानुपात के साथ सबसे आगे बना हुआ है, जो राज्य के औसत से काफी बेहतर स्थिति को दर्शाता है. समाज में फैली इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह सख्त हैं. भ्रूण हत्या या अवैध लिंग जांच की सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है और उसे सरकार की ओर से एक लाख रुपये का नकद इनाम भी दिया जाता है.
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'बेटियों को बोझ नहीं बल्कि वरदान समझें': स्वास्थ्य विभाग केवल दंडात्मक कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक, शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग के सहयोग से विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और संस्थागत प्रसव (पब्लिक डिलीवरी) को बढ़ावा देना इस सफलता का एक मुख्य आधार रहा है. सीएमओ ने दीवाली के पावन अवसर पर सभी जिलावासियों को बधाई देते हुए अपील की है कि बेटियों को बोझ नहीं बल्कि वरदान समझें और इस ऐतिहासिक प्रथम स्थान को आने वाले वर्षों में भी लगातार बनाए रखने में अपना सहयोग दें.