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Sex ratio सुधार में भिवानी बना हरियाणा का सिरमौर, लिंगानुपात में पूरे प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान

भिवानी में सेक्स रेशियो में सुधार ( ETV Bharat )

भिवानी: जिला स्वास्थ्य विभाग के उत्कृष्ट प्रयासों और पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम करने में सफल रहा है. हाल ही में जारी राज्य स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार, लिंगानुपात के मामलों और इससे जुड़ी गतिविधियों में भिवानी जिला पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि करनाल और नूंह दूसरे स्थान पर हैं. इस उपलब्धि की पुष्टि करते हुए भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि जिले का लिंगानुपात 937 तक पहुंच गया है, जिसे अब बढ़ाकर 950 से ऊपर ले जाने का लक्ष्य है.

भ्रूण हत्या रोकने के लिए कई स्तरों पर कार्रवाईः डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि "स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम विशेषकर डॉ. अनु चौधरी और अन्य सदस्यों की कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल हुआ है. स्टेट हेडक्वार्टर के दिशा-निर्देशों के तहत हर मंगलवार को नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं. जिले में अवैध भ्रूण जांच और लिंग परीक्षण करने वालों पर नकेल कसने के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्रों और मैडिकल स्टोर्स पर लगातार डकोय ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इसके साथ ही लगभग 160 आशा वर्कर, एएनएम, एसएमओ और चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्य में सक्रिय रूप से लगाया गया है और हर महीने की गतिविधियों से उपायुक्त महोदय को भी अवगत कराया जाता है."