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भिवानी जिला अस्पताल का होगा विस्तार, 60 बेड से शुरू हुई नई सुविधा, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

भिवानी जिला अस्पताल में 60 बेड की नई सेवाएं शुरू हुईं है. अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 300 बेड करने की तैयारी की जा रही है.

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भिवानी जिला अस्पताल का होगा विस्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 12:26 PM IST

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भिवानी: भिवानी के चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल और पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. इसी क्रम में अस्पताल परिसर की पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक सामाजिक संस्था ने बैरियर भेंट किए.

60 बेड से हुई शुरुआत: इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सिविल सर्जन डॉ. रघुवीर सिंह शांडिल्य ने संस्था का आभार जताते हुए कहा कि, "बिना किसी मांग के सामाजिक संस्था ने अस्पताल को बैरियर उपलब्ध करवाए हैं. इससे पार्किंग व्यवस्था अधिक सुचारू होगी और अस्पताल की व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी. जिला अस्पताल और पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज को एक यूनिट के रूप में संचालित किया जा रहा है. फिलहाल दूसरे तल पर 60 बेड की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, जिनमें ईएनटी के 12, नेत्र रोग विभाग के 18, सर्जरी के 15 और ऑर्थोपेडिक्स के 15 बेड शामिल हैं.मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ दूसरे और तीसरे फ्लोर पर भी सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिससे अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 300 बेड तक कर दी जाएगी."

भिवानी जिला अस्पताल में 60 बेड की नई सेवाएं शुरू हुईं है (ETV Bharat)

ऑपरेशन थिएटर और जांच सुविधाएं हुईं मजबूत: सिविल सर्जन ने बताया कि, "ऑपरेशन थिएटर की प्राथमिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आवश्यक मेडिकल उपकरणों तथा कंज्यूमेबल्स की उपलब्धता के लिए एसओपी लागू कर दी गई है. ऑपरेशन थिएटर में दो सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं और आने वाले समय में ऑपरेशनों की संख्या लगातार बढ़ाई जाएगी. अस्पताल में एक्स-रे सेवा पूरी तरह शुरू हो चुकी है, जहां एक दिन में 125 एक्स-रे किए गए. साथ ही नौ अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित कर दी गई हैं, जिनकी ट्रेनिंग के साथ सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं."

कॉमन रोस्टर से बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं: डॉ. शांडिल्य ने बताया कि, "जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के लिए कॉमन रोस्टर तैयार करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं. कॉमन रोस्टर लागू होने से दोनों संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन अधिक प्रभावी और व्यवस्थित होगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा."

लापरवाही पर होगी कार्रवाई: मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कर्मचारियों और अधिकारियों को समय की पाबंदी का संदेश देते हुए साफ किया कि अस्पताल में अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने कहा कि, "समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं. पहले चेतावनी पत्र दिया जाएगा और सुधार नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. जो कर्मचारी ईमानदारी से काम करेगा उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी." वहीं, मौके पर मौजूद समाज सेवी सचिन जैन ने भी कहा कि अस्पताल में बेड बढ़ाने से यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी.

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