भिवानी की दीक्षा सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग, पीड़ित परिवार ने जेपी दलाल से की मुलाकात, सीएम से भी मिलेंगे

भिवानी दीक्षा सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग

भिवानी : दलित छात्रा दीक्षा सुसाइड केस फिर सुर्खियों में आने से राजनीति गर्मा गई है. मृतका के पिता जगदीश, सीएम से मुलाकात करवाने और CBI से जांच की मांग को लेकर सैंकड़ों लोगों के साथ पूर्व मंत्री जेपी दलाल से मिले. दीक्षा ने दिसंबर 2024 में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी. तब आरोप लगे थे कि वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई और इसलिए कॉलेज ने पेपर ना देने का दबाव बनाया. आरोप है कि इससे परेशान होकर दीक्षा ने सुसाइड किया. विधायक के रिश्तेदार मामले में जमानत पर हैं जेल से बाहरः बता दें कि ये लोहारू हलके से कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया के कॉलेज में दीक्षा पढ़ती थी. दीक्षा के आत्महत्या के बाद कॉलेज और विधायक की ओर से कहा गया था कि फीस का कोई दबाव नहीं था और दीक्षा ने सभी पेपर भी दिए थे. दीक्षा सुसाइड केस उस समय काफी सुर्खियों में रहा. जांच के बाद SIT ने विधायक के साले हनुमान और उनके बेटे राहुल को गिरफ्तार किया था. बाद में तथ्यों के अभाव का हवाला देकर वो जमानत पर छूट गए. इसके बाद पीड़ित परिवार राष्ट्रीय SC आयोग के पास पहुंचा था. आयोग के आदेश के बाद जांच हुई, लेकिन पेपर की हैंडराइटिंग का मिलान नहीं हुआ. इसके बाद केस फिर सुर्खियों में है.