भिवानी की दीक्षा सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग, पीड़ित परिवार ने जेपी दलाल से की मुलाकात, सीएम से भी मिलेंगे

दलित छात्रा दीक्षा सुसाइड केस में परिजनों ने पूर्व मंत्री जेपी दलाल से मुलाकात के दौरान मामले की CBI से जांच करवाने की मांग की.

BHIWANI DEEKSHA SUICIDE CASE
भिवानी दीक्षा सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 5:57 PM IST

भिवानी : दलित छात्रा दीक्षा सुसाइड केस फिर सुर्खियों में आने से राजनीति गर्मा गई है. मृतका के पिता जगदीश, सीएम से मुलाकात करवाने और CBI से जांच की मांग को लेकर सैंकड़ों लोगों के साथ पूर्व मंत्री जेपी दलाल से मिले. दीक्षा ने दिसंबर 2024 में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी. तब आरोप लगे थे कि वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई और इसलिए कॉलेज ने पेपर ना देने का दबाव बनाया. आरोप है कि इससे परेशान होकर दीक्षा ने सुसाइड किया.

विधायक के रिश्तेदार मामले में जमानत पर हैं जेल से बाहरः बता दें कि ये लोहारू हलके से कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया के कॉलेज में दीक्षा पढ़ती थी. दीक्षा के आत्महत्या के बाद कॉलेज और विधायक की ओर से कहा गया था कि फीस का कोई दबाव नहीं था और दीक्षा ने सभी पेपर भी दिए थे. दीक्षा सुसाइड केस उस समय काफी सुर्खियों में रहा. जांच के बाद SIT ने विधायक के साले हनुमान और उनके बेटे राहुल को गिरफ्तार किया था. बाद में तथ्यों के अभाव का हवाला देकर वो जमानत पर छूट गए. इसके बाद पीड़ित परिवार राष्ट्रीय SC आयोग के पास पहुंचा था. आयोग के आदेश के बाद जांच हुई, लेकिन पेपर की हैंडराइटिंग का मिलान नहीं हुआ. इसके बाद केस फिर सुर्खियों में है.

भिवानी दीक्षा सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग (Etv Bharat)

क्या बोले पूर्व मंत्री जेपी दलालः पीड़ित परिवार की मुलाकात पर पूर्व मंत्री जेपी दलाल बोले कि " दीक्षा के पिता का आरोप है कि कॉलेज की फीस ना दे पाने की वजह से प्रताड़ित दीक्षा ने सुसाइड किया था. कांग्रेस के बाहुबली विधायक राजबीर फरटिया ने केस को रफा-दफा करवा दिया गया". जेपी दलाल ने कहा कि "दोषियों के साथ विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. दूसरी ओर हलके में होने वाले हर बड़े मामले में खुद का नाम आने पर जेपी दलाल ने कहा कि सभी लोग जानते हैं, बिना तथ्यों के मेरा नाम लेना एक राजनीतिक षड्यंत्र है. मेरे पास जो न्याय की उम्मीद लेकर आएगा, मैं उनकी मदद जरूर करूंगा."

क्या बोले दीक्षा के पिताः दीक्षा के पिता जगदीश ने कहा कि "लोहारू से कांग्रेस विधायक मेरी नजर में अपराधी हैं. मैं कई नेताओं से मिला, अब CM से मिलकर CBI जांच की मांग करूंगा. विधायक धन बल से केस को दबाना चाहते हैं. पुलिस और SIT विधायक के दबाव में आकर न्याय नहीं कर रही. इसलिए अब मुख्यमंत्री से मिलकर CBI जांच की मांग करेंगे." हालांकि दीक्षा के पिता और जेपी दलाल के आरोपों के बाद अब तक लोहारू विधायक राजबीर सिंह फरटिया का कोई पक्ष फिलहाल सामने नहीं आया है.

BHIWANI DEEKSHA SUICIDE CASE
दीक्षा (File Pic)
