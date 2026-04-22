ETV Bharat / state

भिवानी के लाल ध्रुव ने जीता गोल्ड, यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 90 किलोग्राम भार वर्ग में जीता मेडल

भिवानी के लाल ध्रुव ने जीता गोल्ड ( Etv Bharat )