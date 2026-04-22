भिवानी के लाल ध्रुव ने जीता गोल्ड, यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 90 किलोग्राम भार वर्ग में जीता मेडल
यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 90 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर वापस भिवानी लौटने पर ध्रुव का इलाके में जोरदार स्वागत किया गया.
Published : April 22, 2026 at 8:35 PM IST
भिवानी: मिनी क्यूबा भिवानी के एक और लाल ने गोल्ड मेडल जीत कर नाम रोशन किया है. यूथ नेशनल चैंपियनशिप में विजेता बॉक्सर ध्रुव का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ. अब वो एशियन चैंपियनशिप के लिए पसीना बहाएंगे.
ध्रुव की जीत पर भिवानी में विजय जुलूस: भिवानी के बेटे हो या बेटियां. हर रोज रिंग में इतना पसीना बहाते हैं की फिर इनके मुक्कों की धमक पूरी दुनिया में गूंजती है. इनमें नया नाम जुड़ा है पूरणपूरा गांव के लाल ध्रुव का, जो हाल ही में युथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आया है. ध्रुव की जीत पर बुधवार को भिवानी शहर में विजय जुलूस निकाला गया. इस दौरान अपने लाल की जीत में महिलाएं जमकर थिरकी.
अब एशियन चैंपियनशिप की तैयारी: गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर ध्रुव ने कहा कि "उसने 90 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है. ये मेडल उनके परिजनों के सहयोग और कोच की बदौलत मिला है. विजेता ध्रुव ने कहा कि "उसे परिजनों ने 6 साल पहले कुश्ती या बॉक्सिंग खेलने को कहा था, तो उसने बॉक्सिंग को चुना. ध्रुव का कहना है कि "अब वह एशियन चैंपियनशिप की तैयारी करेगा. वहीं ध्रुव के कोच नीरज ने कहा कि "ध्रुव ने गुवाहाटी में 8वीं यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ध्रुव ने पांच फाइट जीत कर ये गोल्ड मेडल जीता है. अब वो अगस्त में इंडोनेशियाई में आयोजित एशियन चैंपियनशिप के लिए पसीना बहाएंगे."