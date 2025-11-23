लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी के ध्रुव घणघस ने जीता मेंस डबल का खिताब, फाइनल में यूपी की जोड़ी को हराया
Bhiwani Dhruv Ghanghas: लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी जिले के धनाना गांव निवासी 18 साल के ध्रुव घणघस ने मेंस डबल्स का खिताब जीता.
भिवानी: राष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी जिले के धनाना गांव निवासी 18 साल के ध्रुव घणघस ने मेंस डबल्स का खिताब जीतकर सूबे का नाम रोशन किया है. ध्रुव घणघस धनाना गांव के पूर्व सरपंच जगदीश धनाना के पौत्र हैं. उनके परिवार और गांव में इस जीत के बाद जश्न का माहौल है. ध्रुव ने अपने जोड़ीदार निखिल डिसूजा (हैदराबाद) के साथ मिलकर ये खिताब अपने नाम किया है.
मेंस डबल के फाइनल में यूपी की टीम को हराया: ध्रुव घणघस और निखिल डिसूजा की जोड़ी ने फाइनल में उत्तर प्रदेश के लक्षित सूद और चंद्रिल सूद की अनुभवी जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4 और 6-3 के अंतर से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया. ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां ध्रुव और निखिल ने शानदार तालमेल और दमदार सर्विस के दम पर विरोधी जोड़ी को कोई मौका नहीं दिया.
ध्रुव के परिजनों में जश्न: ध्रुव के पिता सुरेंद्र घणघस ने इस शानदार जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि ध्रुव काफी समय से हेड कोच आशुतोष के नेतृत्व में नियमित अभ्यास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ध्रुव ने अपनी मेहनत और कोच के मार्गदर्शन से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ये जीत केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिले और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है.
राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुके ध्रुव: सुरेंद्र घणघस ने बताया कि ये ध्रुव की पहली बड़ी सफलता नहीं है. इससे पहले भी वो कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं और जिला व प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं. उनकी यह उपलब्धि युवा खिलाडिय़ों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. बता दें कि ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन ने नोएडा में 17 से 22 नवंबर तक नेशनल मैनस टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कराया था.
