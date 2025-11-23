ETV Bharat / state

लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी के ध्रुव घणघस ने जीता मेंस डबल का खिताब, फाइनल में यूपी की जोड़ी को हराया

Bhiwani Dhruv Ghanghas: लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी जिले के धनाना गांव निवासी 18 साल के ध्रुव घणघस ने मेंस डबल्स का खिताब जीता.

Bhiwani Dhruv Ghanghas won men doubles title
Bhiwani Dhruv Ghanghas won men doubles title (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 23, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: राष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी जिले के धनाना गांव निवासी 18 साल के ध्रुव घणघस ने मेंस डबल्स का खिताब जीतकर सूबे का नाम रोशन किया है. ध्रुव घणघस धनाना गांव के पूर्व सरपंच जगदीश धनाना के पौत्र हैं. उनके परिवार और गांव में इस जीत के बाद जश्न का माहौल है. ध्रुव ने अपने जोड़ीदार निखिल डिसूजा (हैदराबाद) के साथ मिलकर ये खिताब अपने नाम किया है.

मेंस डबल के फाइनल में यूपी की टीम को हराया: ध्रुव घणघस और निखिल डिसूजा की जोड़ी ने फाइनल में उत्तर प्रदेश के लक्षित सूद और चंद्रिल सूद की अनुभवी जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4 और 6-3 के अंतर से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया. ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां ध्रुव और निखिल ने शानदार तालमेल और दमदार सर्विस के दम पर विरोधी जोड़ी को कोई मौका नहीं दिया.

ध्रुव के परिजनों में जश्न: ध्रुव के पिता सुरेंद्र घणघस ने इस शानदार जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि ध्रुव काफी समय से हेड कोच आशुतोष के नेतृत्व में नियमित अभ्यास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ध्रुव ने अपनी मेहनत और कोच के मार्गदर्शन से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ये जीत केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिले और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है.

राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुके ध्रुव: सुरेंद्र घणघस ने बताया कि ये ध्रुव की पहली बड़ी सफलता नहीं है. इससे पहले भी वो कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं और जिला व प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं. उनकी यह उपलब्धि युवा खिलाडिय़ों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. बता दें कि ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन ने नोएडा में 17 से 22 नवंबर तक नेशनल मैनस टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कराया था.

ये भी पढ़ें- हॉकी का गढ़ बन रहा हिसार, कोच आजाद सिंह ने लगाई 'महिला खिलाड़ियों की फैक्ट्री', 100 से ज्यादा पा चुके सरकारी नौकरी

ये भी पढ़ें- हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

TAGGED:

LAWN TENNIS TOURNAMENT
DHANANA VILLAGE BHIWANI
DHRUV GHANGHAS
ध्रुव घणघस
BHIWANI DHRUV GHANGHAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.