लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी के ध्रुव घणघस ने जीता मेंस डबल का खिताब, फाइनल में यूपी की जोड़ी को हराया

भिवानी: राष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी जिले के धनाना गांव निवासी 18 साल के ध्रुव घणघस ने मेंस डबल्स का खिताब जीतकर सूबे का नाम रोशन किया है. ध्रुव घणघस धनाना गांव के पूर्व सरपंच जगदीश धनाना के पौत्र हैं. उनके परिवार और गांव में इस जीत के बाद जश्न का माहौल है. ध्रुव ने अपने जोड़ीदार निखिल डिसूजा (हैदराबाद) के साथ मिलकर ये खिताब अपने नाम किया है.

मेंस डबल के फाइनल में यूपी की टीम को हराया: ध्रुव घणघस और निखिल डिसूजा की जोड़ी ने फाइनल में उत्तर प्रदेश के लक्षित सूद और चंद्रिल सूद की अनुभवी जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4 और 6-3 के अंतर से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया. ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां ध्रुव और निखिल ने शानदार तालमेल और दमदार सर्विस के दम पर विरोधी जोड़ी को कोई मौका नहीं दिया.

ध्रुव के परिजनों में जश्न: ध्रुव के पिता सुरेंद्र घणघस ने इस शानदार जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि ध्रुव काफी समय से हेड कोच आशुतोष के नेतृत्व में नियमित अभ्यास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ध्रुव ने अपनी मेहनत और कोच के मार्गदर्शन से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ये जीत केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिले और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है.