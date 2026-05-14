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क्लर्क की बेटी दीपिका ऐसे बनी हरियाणा की टॉपर, 10वीं बोर्ड परीक्षा में लाई 500 में से 499 मार्क्स

भिवानी : हरियाणा के भिवानी जिले के गांव मिराण के आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की होनहार छात्रा दीपिका ने दसवीं कक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान हासिल किया है. इस शानदार उपलब्धि से विद्यालय में खुशी और गर्व का माहौल है. विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों और स्टाफ ने उत्साह के साथ दीपिका की उपलब्धि पर खुशी मनाई.

सेल्फ स्टडी से टॉपर बनी दीपिका : विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दीपिका एक मेहनती, गंभीर और अनुशासित छात्रा है, जिसकी पढ़ाई के प्रति लगन शुरू से ही सराहनीय रही है. उन्होंने कहा कि दीपिका पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में कम समय देकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहती थी. दीपिका के पिता राजकुमार ने बताया कि दीपिका ने कभी कोचिंग नहीं ली बल्कि सेल्फ स्टडी से उसने ये कामयाबी हासिल की है. दीपिका रोज़ स्कूल से आने के बाद घर पर ही पढ़ाई किया करती थी.

दीपिका के पिता क्लर्क हैं : दीपिका के पिता राजकुमार खुद दीपिका के स्कूल में क्लर्क पद पर काम करते हैं. दीपिका तीन बहनों में सबसे बड़ी है. विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र सिंह ने बताया कि विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. छात्र अरमान, छात्रा ज्योति और लक्ष्य ने 490 अंक प्राप्त कर विद्यालय में द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि छात्रा पल्लवी और पंकज ने 489 अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया. विद्यालय के कुल 113 विद्यार्थियों ने दसवीं कक्षा की परीक्षा दी थी, जिनमें से 22 विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. वहीं 30 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक और कुल 89 विद्यार्थियों ने 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है.

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