ETV Bharat / state

नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी भव्या गहलोत ने जीता ब्रॉन्ज, बोली-"अगला लक्ष्य गोल्ड"

भिवानी की बेटी भव्या गहलोत ने जीता ब्रॉन्ज ( ETV Bharat )

भिवानी: महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित स्कूल नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी भव्या गहलोत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इस उपलब्धि के साथ भव्या ने खेल नगरी भिवानी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया. जैसे ही वह भिवानी पहुंचीं, कराटे एकेडमी और खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. फूल माला पहनाकर, मिठाइयां बांटकर और तालियों के साथ उनकी सफलता का जश्न मनाया. पुणे में दिखाया दमदार खेल: यह स्कूल नेशनल कराटे चैंपियनशिप 30 जनवरी से 3 फरवरी तक पुणे में आयोजित हुई थी. प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. कराटे डू एसोसिएशन अकादमी में प्रशिक्षण ले रहीं भव्या गहलोत ने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ मुकाबले खेले और आखिरकार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. उनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में सराहनीय रहा. नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी भव्या गहलोत ने जीता ब्रॉन्ज (ETV Bharat)