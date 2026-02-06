नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी भव्या गहलोत ने जीता ब्रॉन्ज, बोली-"अगला लक्ष्य गोल्ड"
पुणे में हुई नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भिवानी की भव्या गहलोत ने ब्रॉन्ज जीतकर जिले का नाम रोशन किया है.
Published : February 6, 2026 at 3:47 PM IST
भिवानी: महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित स्कूल नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी भव्या गहलोत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इस उपलब्धि के साथ भव्या ने खेल नगरी भिवानी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया. जैसे ही वह भिवानी पहुंचीं, कराटे एकेडमी और खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. फूल माला पहनाकर, मिठाइयां बांटकर और तालियों के साथ उनकी सफलता का जश्न मनाया.
पुणे में दिखाया दमदार खेल: यह स्कूल नेशनल कराटे चैंपियनशिप 30 जनवरी से 3 फरवरी तक पुणे में आयोजित हुई थी. प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. कराटे डू एसोसिएशन अकादमी में प्रशिक्षण ले रहीं भव्या गहलोत ने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ मुकाबले खेले और आखिरकार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. उनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में सराहनीय रहा.
भिवानी में भव्य स्वागत: जीत के बाद भिवानी पहुंचने पर अकादमी के सदस्यों और खेल प्रेमियों ने नाच-गाने के साथ भव्या का स्वागत किया. खिलाड़ियों और कोचों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की. इस मौके पर हर कोई भव्या की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था.
"गोल्ड मेडल पर टिकी नजर": अपनी जीत को लेकर भव्या गहलोत ने कहा कि, " जीत पर काफी खुशी मिल रही है. मेरा अगला लक्ष्य मेडल का रंग बदलना है. मेरा फोकस गोल्ड जीतना है. वर्ल्ड स्कूल नेशनल कराटे चैंपियनशिप में मेरा निशाना गोल्ड मेडल पर रहेगा." भव्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता और कोच को दिया.
अकादमी को गर्व: वहीं, भव्या की सफलता पर अकादमी पदाधिकारियों ने कहा कि उनको भव्या पर गर्व है. कुंवार लाल सिंह ने कहा कि, "भव्या आगे भी कड़ी मेहनत करेगी और जिला, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में भिवानी का नाम रोशन करेगी." वहीं, प्रवीण गहलोत और भानुप्रकाश ने कहा कि, "बेटियां किसी से कम नहीं होतीं. इस बात को भव्या ने साबित कर दिया है."
