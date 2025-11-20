ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का भंडाफोड़: भिवानी पुलिस ने 3.27 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार
भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने 3.27 करोड़ की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी के तीसरे आरोपी अर्पण को गिरफ्तार किया.
Published : November 20, 2025 at 10:37 AM IST
भिवानी: भिवानी की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान अर्पण पुत्र सतीश, निवासी बिलग्राम, हरदोई (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है.
व्हाट्सअप पर भेजा था लिंक: इस बारे में पुलिस ने जानकारी दी कि साइबर क्राइम थाना पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि अर्पण ने अपना बैंक खाता मात्र 10 हजार रुपये में धोखेबाजों को बेच दिया था, जिसका उपयोग करोड़ों की ठगी में किया गया. यह मामला सिवानी निवासी सुमित द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत से शुरू हुआ. पीड़ित के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज आया था, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट का लिंक भेजा गया था. लिंक पर क्लिक कर आईडी बनाने के बाद आरोपी लगातार उसे बड़े मुनाफे का लालच देते रहे.
कई राज्यों तक फैला गिरोह का नेटवर्क: पुलिस की मानें तो इसी झांसे में शिकायतकर्ता ने 17 सितंबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 के बीच 19 ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 3.27 करोड़ रुपये जमा करा दिए. जब रिटर्न न मिला और संदिग्ध गतिविधि नजर आई, तब पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत दी. पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है और अलग-अलग खातों के माध्यम से रकम को तेजी से घुमाया जाता था.
आरोपी ने कबूला अपना जुर्म: पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी अर्पण ने स्वीकार किया कि उसने धोखाधड़ी में मदद की थी और अन्य आरोपियों को अपने खाते का इस्तेमाल करने दिया. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश मिल गए.
पुलिस की आमजन से खास अपील: पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी तरह के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या वेबसाइट लिंक पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह जांच करें और किसी संदेह की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क करें.
