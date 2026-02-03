ETV Bharat / state

भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग, युवक को टारगेट कर चलाई गोलियां, 4 माह के भीतर दूसरी बार वारदात

भिवानी कोर्ट परिसर में तहसीलदार दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई. पुलिस ने 20-25 युवकों को हिरासत में लिया है.

भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग
भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 3, 2026 at 2:36 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 3:25 PM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी कोर्ट में मंगलवार की सुबह 11.00 बजे के करीब फायरिंग हुई है. फायरिंग तहसीलदार दफ्तर के पास की गई है. गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. फायर करने वाले युवकों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है. पुलिस मामले में अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिशों में जुट गई है.

4 माह पहले भी हुई थी फायरिंग: भिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप तंवर ने बताया कि "जब वे अपने कार्यालय में बैठे थे, तो उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई दी. जिसके बाद वे बाहर निकले. कोर्ट परिसर में तहसीलदार वाली बैक साइड जहां टाईपिस्ट बैठते हैं, गोली उस एरिया में चली है. करीब 4 माह पहले भी कोर्ट परिसर में गोली चली थी. जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था. तथा को4ट में 15 कमांडों तैनात कर लिए गए".

भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग (Etv Bharat)

पुलिस ने 20-25 युवकों को पकड़ा: मौके पर मौजूद महेंद्र यादव ने बताया कि "वे यहां जब बैठे थे, तो उन्हें गोली की आवाज के बाद भागते हुए दिखाई दिए. उनकी उम्र भी कम थी. जिसके बाद उन्होंने देखा कि पुलिस घटनास्थल पर चंद सेकेंड बाद अपराधियों का पीछा कर रही थी, जिसके बाद बदमाश कोर्ट परिसर से भाग वाटिका रेस्टोरेंट क्षेत्र में भाग गए. जहां पुलिस ने दबिश कर वहां मौजूद 20-25 युवकों को पकड़ लिया. जिनमें से संभावित गोलीकांड में शामिल युवक भी हो सकता है, फिलहाल जांच जारी है". गौरतलब है कि कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों में चर्चा है कि यह दो बदमाशों के गुटों का आपसी झगड़ा हो सकता है. इस झगड़े के पीछे इन बदमाशों का जमीन के लेन-देन को लेकर विवाद संभावित है.

Last Updated : February 3, 2026 at 3:25 PM IST

