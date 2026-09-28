ETV Bharat / state

भिवानी कांग्रेस सम्मेलन: बीरेंद्र-बृजेन्द्र सिंह का भाजपा पर हमला, बोले- "विपक्ष को एकजुट होकर लड़नी होगी लड़ाई"

भिवानी कांग्रेस सम्मेलन ( ETV Bharat )

भिवानी:भिवानी की जाट धर्मशाला में रविवार को कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ. सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह पहुंचे. इस सम्मेलन में लोहारू, तोशाम, भिवानी और बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, किसानों, युवाओं और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.