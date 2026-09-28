भिवानी कांग्रेस सम्मेलन: बीरेंद्र-बृजेन्द्र सिंह का भाजपा पर हमला, बोले- "विपक्ष को एकजुट होकर लड़नी होगी लड़ाई"
भिवानी सम्मेलन में बीरेंद्र और बृजेन्द्र सिंह ने संगठन एकजुटता, चुनाव आयोग, कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर निशाना साधा.
Published : September 28, 2026 at 4:28 PM IST
भिवानी:भिवानी की जाट धर्मशाला में रविवार को कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ. सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह पहुंचे. इस सम्मेलन में लोहारू, तोशाम, भिवानी और बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, किसानों, युवाओं और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.
बृजेन्द्र ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल: इस दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "चुनाव आयोग की परतें खुलने के बाद भाजपा सरकार की प्रतिष्ठा तार-तार हुई है. अब साबित हो गया है कि संविधान और वोट का अधिकार खतरे में है."
कांग्रेस की गुटबाजी पर भी बोले: कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के सवाल पर बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि, "लंबे समय से सत्ता में रहने वाली पार्टियों में अलग-अलग समूह बनना स्वाभाविक है." भिवानी में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी के बीच हुई बयानबाजी पर बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि, "भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है, लेकिन असली जिम्मेदार शुरुआत करने वाला होता है."
कानून-व्यवस्था और पंजाब दौरे पर निशाना: हरियाणा में कानून-व्यवस्था को लेकर बृजेन्द्र सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि, "भाजपा का जीरो टॉलरेंस जुमला है. इनसे गुंडागर्दी रोकने की उम्मीद करना भी गलत है."
यूपी को लेकर भी किया दावा: वहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए बृजेन्द्र सिंह ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला दिया और कहा कि, "वहां भाजपा को उम्मीद से कम सीटें मिली थीं. राम मंदिर से जुड़े चंदे का असर यूपी की सियासत पर पड़ेगा."
बीरेंद्र सिंह ने दिया एकजुटता का संदेश: वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि, "करीब 12 साल बाद कांग्रेस का संगठन तैयार हुआ है और अब पार्टी जनता के बीच जाएगी. भाजपा को हराना है तो सभी को एक होना होगा. हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में विपक्ष को इकट्ठा होकर सड़कों पर लड़ाई लड़नी होगी."
हुड्डा से बातचीत के सवाल पर मुस्कुराए: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जन्मदिन पर फोन नहीं उठाने के सवाल पर बीरेंद्र सिंह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए. उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा कि, "ये हमारी आपसी बात है, हम अपने आप बात कर लेंगे."
बता दें कि सम्मेलन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस भी निकाला. जुलूस में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली.
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