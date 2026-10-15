भिवानी नागरिक अस्पताल में खत्म होगा लंबी कतारों का झंझट, 17 अक्टूबर से ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन
भिवानी नागरिक अस्पताल में 17 अक्टूबर से ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण और क्यूआर कोड भुगतान शुरू होगा, जबकि 16 अक्टूबर से ओपीडी समय बदलेगा.
Published : October 15, 2026 at 1:08 PM IST
भिवानी: भिवानी के चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को जल्द ही लंबी कतारों और पर्ची बनवाने की परेशानी से राहत मिलेगी. स्वास्थ्य विभाग अस्पताल की प्रमुख सेवाओं को डिजिटल करने जा रहा है. इसके तहत 17 अक्टूबर से ओपीडी पंजीकरण और फीस भुगतान की ऑनलाइन सुविधा शुरू होगी.
घर बैठे मिलेगा ओपीडी टोकन: इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि, "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मरीज घर बैठे ओपीडी के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इससे उन्हें अग्रिम टोकन नंबर और डॉक्टर से मिलने का समय मिल सकेगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों का समय बचाना और अस्पताल में पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना है."
क्यूआर कोड से होगा भुगतान: डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने आगे कहा कि, "अस्पताल में कैशलेस भुगतान की सुविधा भी लागू की जा रही है. मरीज क्यूआर कोड स्कैन करके मोबाइल से ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे. इससे नकद भुगतान की निर्भरता कम होगी और मरीजों को पंजीकरण काउंटर पर लगने वाली कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है. सर्दियों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की ओपीडी का समय भी बदला जा रहा है. 16 अक्टूबर से ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बजाय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी."
बदलते मौसम में सावधानी बरतने की अपील: डॉ. शांडिल्य ने लोगों को खांसी, जुकाम, सांस संबंधी बीमारियों और निमोनिया से सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि, "खांसते और छींकते समय सावधानी बरतें, नियमित रूप से हाथ धोएं और भीड़भाड़ में उचित दूरी बनाए रखें. बीमारी के लक्षण दिखने पर दूसरों से दूरी रखें.साथ ही डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयां न लें."
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