ETV Bharat / state

भिवानी नागरिक अस्पताल में खत्म होगा लंबी कतारों का झंझट, 17 अक्टूबर से ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन

भिवानी नागरिक अस्पताल में खत्म होगा लंबी कतारों का झंझट ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी के चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को जल्द ही लंबी कतारों और पर्ची बनवाने की परेशानी से राहत मिलेगी. स्वास्थ्य विभाग अस्पताल की प्रमुख सेवाओं को डिजिटल करने जा रहा है. इसके तहत 17 अक्टूबर से ओपीडी पंजीकरण और फीस भुगतान की ऑनलाइन सुविधा शुरू होगी.

घर बैठे मिलेगा ओपीडी टोकन: इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि, "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मरीज घर बैठे ओपीडी के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इससे उन्हें अग्रिम टोकन नंबर और डॉक्टर से मिलने का समय मिल सकेगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों का समय बचाना और अस्पताल में पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना है."