भिवानी में कब पूरा होगा लोहारू रोड ओवरब्रिज ? दो साल में भी पूरा नहीं बन पाया पुल, रोजाना दर्द झेल रही जनता

भिवानी में लोहारू रोड रेलवे ओवरब्रिज के आधे-अधूरे हुए काम के कारण जनता को हर दिन आवाजाही में परेशानी हो रही है.

भिवानी के जनता की आवाज (ETV Bharat)
Published : February 6, 2026 at 11:47 AM IST

भिवानी: भिवानी शहर के लोहारू रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पिछले करीब दो वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे आम जनता को हर दिन भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस कारण जनता में रोष देखने को मिल रहा है. दरअसल, दिल्ली–पिलानी नेशनल हाईवे-709 ई के एक्सटेंशन के तहत बनाए जा रहे इस पुल के कारण शहर का एक प्रमुख मार्ग पूरी तरह बंद है. इस रास्ते से पहले रोज़ाना 35 से 40 हजार वाहन गुजरते थे, लेकिन अब लोगों को लंबे और घुमावदार रास्तों से आवाजाही करना पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों के लिए घर तक पहुंचना भी बना चुनौती: स्थानीय नागरिकों की मानें तो पुल निर्माण के चलते उनका रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. स्थानीय निवासी सत सिंह ने कहा कि, "पिछले दो साल से यही पुल देख रहे हैं, सरिए गड़े हुए हैं लेकिन रास्ता नहीं है. अपने ही घर तक पहुंचने के लिए कीचड़ और पानी के बीच से निकलना पड़ता है."

लोहारू रोड ओवरब्रिज बना मुसीबत (ETV Bharat)

सीमित लेबर और धीमी रफ्तार पर सवाल: स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर बेहद कम संख्या में मजदूर लगाए गए हैं. सत सिंह ने कहा, "इतना बड़ा पुल है, लेकिन यहां गिने-चुने मजदूर काम करते दिखाई देते हैं. ऐसे में हमें नहीं लगता कि यह काम जल्दी पूरा होगा."

हादसों का रास्ता बन चुका है अधूरा निर्माण क्षेत्र: पुल निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने से दुर्घटनाएं आम हो गई हैं.स्थानीय नागरिक कृष्ण सैनी ने बताया कि, "यहां से छोटे वाहन भी मुश्किल से निकलते हैं. मोटरसाइकिल और ऑटो अक्सर पलट जाते हैं. रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के हाथ-पैर तक टूट चुके हैं."

रोजाना दर्द झेल रही जनता (ETV Bharat)

दीपावली 2025 में काम पूरा होने का किया था वादा: स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले इस पुल को वर्ष 2025 की दीपावली तक पूरा करने की बात कही गई थी. कृष्ण सैनी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, "जिस रफ्तार से काम चल रहा है, लगता नहीं कि अगली दो दीवाली में भी यह पुल बन पाएगा."

दो साल से अधूरा पुल (ETV Bharat)

वैकल्पिक रास्तों ने बढ़ाई दूरी और समय: लोहारू रोड ओवरब्रिज के बंद होने से न केवल शहर बल्कि आसपास के गांवों में जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है. स्थानीय नागरिक सुनील ने कहा, "गांवों में जाने के लिए अब बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता है. बस स्टैंड बाईपास या तोशाम पुल से जाना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं."

अनाज मंडी और व्यापार पर भी पड़ा असर: इस ओवरब्रिज के एक छोर पर भिवानी की अनाज मंडी स्थित है, जहां बड़े वाहनों को पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही है. स्थानीय सुनील ने कहा, “अनाज मंडी तक पहुंचने के लिए ट्रकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, इससे व्यापार और किसानों दोनों को नुकसान हो रहा है.”

"जल्द पूरा हो पुल का काम": स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पुल निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए. सत सिंह ने कहा, “हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दो साल से हमारी जिंदगी ठप है. प्रशासन जल्द से जल्द इस पुल को पूरा करवाए.”

