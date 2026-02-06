ETV Bharat / state

भिवानी में कब पूरा होगा लोहारू रोड ओवरब्रिज ? दो साल में भी पूरा नहीं बन पाया पुल, रोजाना दर्द झेल रही जनता

भिवानी: भिवानी शहर के लोहारू रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पिछले करीब दो वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे आम जनता को हर दिन भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस कारण जनता में रोष देखने को मिल रहा है. दरअसल, दिल्ली–पिलानी नेशनल हाईवे-709 ई के एक्सटेंशन के तहत बनाए जा रहे इस पुल के कारण शहर का एक प्रमुख मार्ग पूरी तरह बंद है. इस रास्ते से पहले रोज़ाना 35 से 40 हजार वाहन गुजरते थे, लेकिन अब लोगों को लंबे और घुमावदार रास्तों से आवाजाही करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों के लिए घर तक पहुंचना भी बना चुनौती: स्थानीय नागरिकों की मानें तो पुल निर्माण के चलते उनका रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. स्थानीय निवासी सत सिंह ने कहा कि, "पिछले दो साल से यही पुल देख रहे हैं, सरिए गड़े हुए हैं लेकिन रास्ता नहीं है. अपने ही घर तक पहुंचने के लिए कीचड़ और पानी के बीच से निकलना पड़ता है." लोहारू रोड ओवरब्रिज बना मुसीबत (ETV Bharat) सीमित लेबर और धीमी रफ्तार पर सवाल: स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर बेहद कम संख्या में मजदूर लगाए गए हैं. सत सिंह ने कहा, "इतना बड़ा पुल है, लेकिन यहां गिने-चुने मजदूर काम करते दिखाई देते हैं. ऐसे में हमें नहीं लगता कि यह काम जल्दी पूरा होगा." हादसों का रास्ता बन चुका है अधूरा निर्माण क्षेत्र: पुल निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने से दुर्घटनाएं आम हो गई हैं.स्थानीय नागरिक कृष्ण सैनी ने बताया कि, "यहां से छोटे वाहन भी मुश्किल से निकलते हैं. मोटरसाइकिल और ऑटो अक्सर पलट जाते हैं. रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के हाथ-पैर तक टूट चुके हैं."