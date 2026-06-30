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19 महीने की बच्ची को हुई दुर्लभ बीमारी, इलाज के लिए 9 करोड़ रुपये के इंजेक्शन की जरुरत, आर्थिक मदद की अपील

भिवानी की 19 महीने की सिया दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है. इलाज के लिए 9 करोड़ रुपये की जरूरत है. मदद की अपील.

Bhiwani Child Siya suffering from SMA Type 1
Bhiwani Child Siya suffering from SMA Type 1 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 30, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: विद्या नगर की रहने वाली करीब 19 महीने की सिया की जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. उसकी मां नीतू ने बताया कि जब सिया छह महीने की थी, तब उसे निमोनिया हुआ. कई अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद उसकी सेहत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. बाद में न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह पर जेनेटिक जांच कराई गई, जिसमें सिया को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-1 होने की पुष्टि हुई. ये एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें धीरे-धीरे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं.

इलाज के लिए 9 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत: सिया मां नीतू के मुताबिक "सिया को पीजीआई और एम्स में भी दिखाया गया. वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके इलाज के लिए जोलजेंस्मा (Zolgensma) नाम का इंजेक्शन लगाया जा सकता है. इस इंजेक्शन की कीमत करीब 17 करोड़ रुपये है और टैक्स संबंधी प्रक्रिया के बाद भारत में इसका खर्च करीब 9 करोड़ रुपये पड़ सकता है." किराये की दुकान से गुजर-बसर करने वाले परिवार के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना संभव नहीं है.

19 महीने की बच्ची को हुई दुर्लभ बीमारी, इलाज के लिए 9 करोड़ रुपये के इंजेक्शन की जरुरत (ETV Bharat)

बार-बार गिर जाता है ऑक्सीजन लेवल: नीतू ने बताया कि "सिया ना ठीक से बैठ पाती है और ना ही अपने शरीर पर नियंत्रण रख पाती है. कई बार उसका ऑक्सीजन स्तर अचानक गिर जाता है, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है. बच्ची की हालत लगातार बिगड़ रही है और समय पर इलाज ही उसकी जिंदगी बचा सकता है. हमें नहीं पता कि बच्ची के पास कितना टाइम है. हर दिन हमें आखिरी दिन लगता है."

मांगी मदद, कहा- हर छोटा सहयोग भी अनमोल: मां ने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि "एम्स की ओर से इलाज के लिए एक स्कैनर (QR कोड) जारी किया गया है. उनके अनुसार इस माध्यम से भेजी गई राशि सीधे अस्पताल में सिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होगी. आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों की वजह से लोग मदद करने से हिचकते हैं, लेकिन जो भी सहायता करेंगे, वो उनकी बेटी के इलाज के लिए ही उपयोग होगी."

सरकार से भी लगाई गुहार: सिया के परिवार ने समाज के साथ-साथ सरकार से भी आर्थिक सहायता की अपील की है. उनका कहना है कि गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे परिवारों के लिए विशेष सहायता कोष होना चाहिए, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी मासूम का इलाज न रुक जाए. परिवार को उम्मीद है कि लोगों के सहयोग और सरकारी मदद से सिया का इलाज संभव हो सकेगा. बता दें कि नीतू के पति कैटरिंग का काम करते हैं.

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