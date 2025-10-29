ETV Bharat / state

भिवानी में गाजर की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा, बिजाई से पहले इन बातों का रखें ध्यान

भिवानी की जलवायु गाजर की खेती के लिए उपयुक्त होती है. गाजर की बिजाई संबंधित जानकारी के लिए आगे पढ़ें...

भिवानी में गाजर की खेती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 29, 2025 at 2:42 PM IST

भिवानी: भिवानी जिले में गाजर की खेती लंबे समय से आम और लाभकारी मानी जाती है. यहां की जलवायु और मिट्टी इस फसल के लिए बेहद उपयुक्त हैं. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अक्टूबर से नवंबर का समय गाजर की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान तापमान 15-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. इस समय बुवाई करने पर गाजर की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही बेहतर रहते हैं.

कम समय में तेजी से तैयार होती हैं ये किस्में: कृषि विशेषज्ञों की मानें तो भिवानी में गाजर की कई उत्तम किस्में उगाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं पूसा रुधिरा और पूसा केसर. ये किस्में कम समय में तेजी से तैयार हो जाती हैं और किसानों को अच्छा मुनाफा दिलाती हैं. गाजर की खेती के लिए भुरभुरी दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो. खेत तैयार करने के लिए 2-3 बार जुताई करना और मिट्टी को अच्छी तरह समतल करना आवश्यक होता है.

गाजर की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा (ETV Bharat)

इस तरह करें देखभाल: कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक सही पोषण के लिए प्रति एकड़ खेत में लगभग 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश का इस्तेमाल करना उचित रहता है. इस तरह की तैयारी और देखभाल से एक एकड़ में औसतन 100 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त होता है. बाजार में भिवानी की गाजर की मांग बहुत अधिक है और औसत भाव 20-30 रुपये प्रति किलो तक होता है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिलता है.

Bhiwani carrot Farming
भिवानी में गाजर की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा (ETV Bharat)

अन्य राज्यों में होती है सप्लाई: भिवानी की गाजर केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली तक जाती है. इसके अलावा भिवानी की गाजर का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है, जिससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी मुनाफा होता है. सब्जी मंडी के प्रधान संजय का कहना है कि "मंडी से निर्यात और राज्य के भीतर गाजर का व्यापार लगातार बढ़ रहा है, जो किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है."

कृषि विशेषज्ञों का सुझाव: कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि गाजर की खेती करने वाले किसानों को बीजाई से पहले मिट्टी, जल निकासी, उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए. सही समय पर बुवाई और उचित देखभाल से न केवल पैदावार बढ़ती है, बल्कि किसानों को बेहतर आय भी सुनिश्चित होती है. भिवानी में गाजर की खेती को आज ही अपनाकर किसान अपने खेतों को अधिक लाभकारी बना सकते हैं.

