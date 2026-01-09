ETV Bharat / state

विदेशों तक मशहूर है भिवानी का 'लाल सोना', इन किस्मों की गाजर से किसानों की हो रही बल्ले-बल्ले

भिवानी: गाजर सिर्फ सेहत के लिए ही अच्छी नहीं होती, बल्कि जो किसान इसकी खेती करते हैं, उनके लिए भी ये मुनाफे का सौदा है. गाजर की अगर सही तरीके से खेती की जाए तो आपको बंपर पैदावार मिलेगी और आप मालामाल हो जाएंगे. जी हां 90 दिनों से भी कम वक्त में आप गाजर की खेती से लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं. किसानों की मानें तो गाजर की खेती में लागत और समय कम, जबकि मुनाफा ज्यादा होता है. भिवानी की गाजर तो विदेश तक मशहूर है.

गाजर की खेती का तरीका: भिवानी के गांव चांग, बामला, सरसा, ढाणी हरसुख, रिवाड़ी खेड़ा में गाजर की खेती बहुत अधिक होती है. यहां की गाजर देश में तो बिकती है, लेकिन विदेश में भी काफी मशहूर है. इसका कारण है यहां की जलवायु और मिट्टी. गाजर की खेती के लिए मिट्टी बहुत उपयुक्त है. गाजर की खेती करने के लिए अक्टूबर से नवंबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है. जब तापमान 15-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. गाजर की कई उत्तम किस्में होती है. जैसे की पूसा रुधिरा और पूरा केसर जो कम समय में जबरदस्त मुनाफा देती है.

गाजर की खेती का तरीका (Etv Bharat)

दोमट मिट्टी में होती है गाजर की गजब पैदावार: भिवानी के किसानों का कहना है कि "गाजर की खेती के लिए भुरभुरी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो. खेत तैयार करते समय 10-12 बार जुताई करनी चाहिए, प्रति एकड़ खेत में 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश डालना उचित रहता है. यानी क्षेत्र की जलवायु व मिट्टी गाजर की खेती के लिए फायदेमंद है".