भिवानी में पीएम स्वनिधि योजना बनी रोजगार की नई राह, 6271 लोगों ने बिना गारंटी ऋण लेकर शुरू किया स्वरोजगार

भिवानी में पीएम स्वनिधि योजना से 6271 लोगों ने बिना गारंटी ऋण लेकर स्वरोजगार शुरू किया.

PM SVANidhi Scheme Bhiwani
पीएम स्वनिधि योजना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 19, 2025 at 2:35 PM IST

3 Min Read
भिवानी: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए चल रही पीएम स्वनिधि योजना भिवानी जिला में रोजगार का सहारा बन रही है. अब तक 6271 लाभार्थियों ने इस योजना के तहत ऋण लेकर अपना स्वरोजगार शुरू कर लिया है. इसके अलावा 1639 आवेदकों के लंबित आवेदन भी जल्द ही पूरा किए जाएंगे. इसके लिए बैंकों को सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है और इन आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए फोन के जरिए सूचित किया जा रहा है.

15 से 50 हजार तक मिलता है लोन: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 15 हजार से 50 हजार रुपये तक का ऋण सहायता प्रदान किया जाता है. योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किश्त में 15 हजार रुपये, दूसरी किश्त में 25 हजार रुपये और तीसरी किश्त में 50 हजार रुपये तक का ऋण मिलता है.

भिवानी में पीएम स्वनिधि योजना बनी रोजगार की नई राह (ETV Bharat)

ब्याज रहित होता है ऋण: इस बारे में भिवानी जिले के पीएम स्वनिधि अधिकारी अरुण कटारिया ने बताया कि, " जून 2020 से अब तक 6271 लाभार्थियों को 10 हजार रुपये की प्रथम श्रेणी, 1675 को 20 हजार रुपये की द्वितीय श्रेणी और 427 लाभार्थियों को 50 हजार रुपये की तृतीय श्रेणी की ऋण सहायता प्रदान की जा चुकी है. जिन 1639 आवेदकों को अब तक ऋण नहीं मिल पाया था, उन्हें भी अब शीघ्र ही ऋण राशि जारी कर दी जाएगी. इस प्रक्रिया में बैंक अधिकारियों द्वारा आवश्यक निरीक्षण किया जा रहा है. इस योजना के तहत ऋण ब्याज रहित है और समय पर चुका देना होता है."

योजना लोगों को बना रही आत्मनिर्भर: पीएम स्वनिधि योजना के तहत कुल 31 श्रेणियों के कामगार लाभ ले सकते हैं. इसमें स्ट्रीट वेंडर, हॉकर, गली-मोहल्ले में रेहड़ी लगाने वाले आदि शामिल हैं. योजना का लाभ ले रहे ललित कुमार और राजकुमार ने बताया कि, "बिना गारंटी और बिना ब्याज के मिलने वाले ऋण से उन्हें स्वरोजगार शुरू करने में बहुत मदद मिली है. यह योजना जरूरतमंदों के लिए एक अवसर और आत्मनिर्भर बनने का जरिया बन गई है."

लगातार बढ़ रही लाभार्थियों की संख्या: सरकारी आंकड़ों की मानें तो भिवानी जिले में पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह योजना रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. जरूरतमंद लोग अब आसानी से इस योजना के तहत ऋण लेकर अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं.

